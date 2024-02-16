CHP zihniyetinin eser kazandırma gayesi yok

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçim mitingleri kapsamında dün Samsun Cumhuriyet Meydanı'nda vatandaşlara seslendi. Yağmura rağmen meydanı dolduran Samsunlulara hitap eden Erdoğan, konuşmasının başında İliç'teki madende yaşanan toprak kaymasıyla ilgili, " 9-10 milyon metreküp toprağın kaydığı bu afette 9 işçimiz toprak altında kaldı. Arama-kurtarma çalışmalarımız devam ediyor. İşçilerimizin konteyner ve araç içinde olmaları nedeniyle onlara ulaşma umudumuzu var. Hayırlı haberler almayı umut ediyoruz" dedi. Erdoğan şu mesajları verdi:Her zaman söylediğimiz gibi bizim siyasetimiz eser ve hizmet siyasetidir. Bizde millete tepeden bakmak, millete dayatmada bulunmak, millete rağmen herhangi bir işe kalkışmak asla yoktur. AK Parti'nin alametifarikası nedir diye sorarsanız, buna verecek tek cevabımız eser ve hizmettir.Elini vicdanına koyarak geçtiğimiz bir asrın değerlendirmesini yapan herkes de bu hakikati kabul eder. AK Parti, gerçekleştirdiği demokrasi ve kalkınma atılımlarıyla Cumhuriyet'imize en çok katkıyı sağlayan partidir. Her konuda mütevazıyız ama bu konuda göğsümüzü gererek eser ve hizmet müktesebatı konusunda bizimle yarışacak kimse tanımıyoruz. Aynı şekilde vizyon, program, proje, yatırım konusunda da son 21 yıldır bizimle yarışacak kimse çıkmadı.Dikkat ederseniz kendi heybeleri boş olanlar, bizim başarılarımızı değersiz hale getirme gayretindeler. Bir başka ifadeyle iş yapma ve icraat ortaya koyma hususunda bizim seviyemize çıkamayanlar, bizi kendi sefil gündemlerinin içine çekmeye çalışıyorlar. Sizler de takip ediyorsunuz. Tek parti dönemi alışkanlığı ile milleti 'tıpış tıpış sandığa gidip oy verecek' kitle olarak gören CHP zihniyeti, bu seçimlerde de aynı kafayla yola devam ediyor. Benim milletim 'tıpış tıpış gidecek oy verecek' diyenlere sandıkta dirsek gösterecektir.Kendi aralarında öyle bir çıkar kavgasına tutuşmuş durumdalar ki dünyada ve ülkede kıyamet kopsa umurlarında değil. Kendi bireysel hedeflerine öyle bir kilitlenmiş durumdalar ki ülkenin ve milletin geleceği için ne hayalleri, ne program ne de projeleri var. Eski ve yeni genel başkanları, belediye başkan adayları, perde gerisindekileri hepsinin tek gündemi seçim sonrası CHP'sinin yönetimini ele geçirmek. Şimdi ona çalışıyorlar. Birbirlerine çelme takmaktan, birbirlerinin kuyusunu kazmaktan, dün yolda beraber yoldaşlık ettiklerini bugün hançerlemekten dahi çekinmiyorlar. Böyle bir zihniyetin şehirlerimizi yönetmesi, eser kazandırmak, yatırım yapmak gibi bir gayesi olabilir mi?1989 seçimlerinde tepki oylarıyla şehirlerin önemli bir kısmında belediyeler, bu zihniyete mensup başkanların yönetimine geçti. 5 yıllık CHP zihniyeti döneminin ağır faturalarını uzun yıllar boyunca ödemek mecburiyetinde kaldık. Bizzat şahsımın 1994'te İstanbul'a Büyükşehir Belediye Başkanı seçildiğinde karşılaştığımız manzarayı anlatmaya kelimeler yetmez. Neydi? Görevi aldığımda çöp, çukur, çamur. Bugün de CHP zihniyetinin ideolojik istismarı sebebiyle uzun yıllardır bu partinin yönetiminde olan kimi şehirlerimizin içler acısı durumu ortadadır. Sadece bir dönemliğine bile bu zihniyetin gadrine uğrayan şehirlerimiz, bırakın yeni hizmetlere kavuşmayı, mevcut seviyesinin bile hep gerisine düştü.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı. Erdoğan, "Haber" kategorisinde Cumhuriyet'in 100. yıldönümünde İstanbul Boğazı'ndaki drone gösterisinde, "Türkiye Yüzyılı" tipografisinin çizildiği fotoğrafa oy verdi. Erdoğan, aynı kategoride Tel Aviv'de toplanan binlerce göstericinin, Netanyahu öncülüğündeki hükümeti protesto ettiği "S.O.S" isimli kareyi oyladı.Erdoğan, "Gazze: Kanıt" kategorisinde ise İsrail ordusunun saldırılarında hayatını kaybedenlerin Aksa Hastanesi morgundan alınmasının yer aldığı "Tarifsiz" isimli fotoğrafını ve 111 Filistinlinin defnedilmesini gösteren "Toplu mezar" adlı fotoğrafı seçti. "Deprem: Umut" kategorisinde oyunu ise "Depremin umudu" fotoğrafını seçen Erdoğan, "Çevre-Yaşam" kategorisinde ise Mescid-i Aksa'da binlerce kişinin namaz kıldığı "İlk kıblede namaz" fotoğrafına oy verdi. ANKARASAMSUN'A yapılan yatırımlarla ilgili bilgi veren Erdoğan, "Samsun'a son 21 yılda güncel rakamlarla 181 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptık. 900 yataklı Samsun Şehir Hastanesi ve 250 yataklı Tekkeköy Devlet Hastanesi ile 5 sağlık tesisinin inşaatı sürüyor. Proje bedeli 8.5 milyar lira olan Samsun Batı Çevreyolu'nu 2024 yılı yatırım programına aldık. Samsun, Amasya, Çorum, Kırıkkale hızlı tren hattının ilk etabını oluşturan Kırıkkale-Çorum bölümünün projesini tamamladık, ihale hazırlık çalışmaları devam ediyor. Samsun ve 16 ilçesini doğalgaza kavuşturduk. Ayvacık ilçemizi de en kısa sürede doğalgazla buluşturacağız" dedi.