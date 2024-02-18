MSB açıkladı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay'ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.