Haberler Gündem Haberleri MSB açıkladı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi
Giriş Tarihi: 18.2.2024 10:52 Son Güncelleme: 18.2.2024 11:06

MSB açıkladı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi

MSB, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde Piyade Sözleşmeli Er Salih Ay’ı şehit eden teröristlere yönelik düzenlenen operasyonlarda etkisiz hâle getirilen terörist sayısının 8’e yükseldiğini açıkladı.

MSB açıkladı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8’e yükseldi

MSB'den yapılan açıklamada, "Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde kahraman silah arkadaşımız P. Söz. Er Salih Ay'ı şehit eden teröristlere yönelik operasyonlarımız etkili şekilde sürüyor. Mehmetçiklerimiz bölgede 2 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirdi. Böylece etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi. Şehitlerimizin kanını yerde bırakmadık, bırakmayacağız!" ifadelerini kullandı.

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MSB açıkladı! Şehidimizin kanı yerde kalmadı: Etkisiz hale getirilen terörist sayısı 8'e yükseldi
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