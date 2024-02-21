Bakan Özhaseki, maden sahasındaki laboratuvarlarda inceleme yaptı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, mobil laboratuvarda yapılan analizler ve analiz yöntemleri, bölgede yapılan yeraltı ve yerüstü su izleme çalışmaları kapsamında belirlenen çevresel izleme noktaları hakkında yetkililerden bilgi aldı.

İliç sahasında toprak kaymasının yaşandığı ilk günden itibaren bugüne kadar her gün 9 bölgeden alınan su numunelerinin analiz sonuçlarını ve bölgede yapılan hava kalitesi ölçüm sonuçlarını inceleyen Bakan Özhaseki, bölgede yapılan izleme çalışmalarının aralıksız olarak sürdürülmesi talimatını verdi.

"ALINAN NUMUNELERDE ZEHİRLİ BİR ATIĞA RASTLANMADI"

İliç'te sürdürülen çalışmalarla ilgili ÇED Genel Müdürü Cihan Tatar'dan bilgi alan Bakan Özhaseki, "Erzincan İliç'te her gün düzenli olarak 9 noktadan aldığımız toprak ve su numunelerini, Bakanlığımızın Mobil Su ve Atık Su Analiz Laboratuvarında ve 3 farklı laboratuvarda inceliyoruz. Bugün mobil laboratuvarımızdaki çalışmalara ilişkin yetkili arkadaşlarımızdan bilgi aldık. Şu ana kadar alınan numunelerde zehirli bir atığa rastlanmadı. Erzincan İliç'te tüm birimlerimizle çalışmaya devam ediyoruz" dedi.