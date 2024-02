Hamitler çöplüğü botanik bahçesi oluyor

Çevreci katı atık tesisinin İnegöl'de 2011 yılında faaliyete geçtiğini ve tüm Türkiye'ye örnek olduğunu hatırlatan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, "Şehir büyüyor gelişiyor. Bunu iyi hesaplamak lazım. 1970'li yıllarda 500 bin nüfus varken, Kastamonu 330 bin nüfusa sahipti. Bursa'nın nüfusu bugün nüfusa kayıtlı olmayanlarla beraber 3.5 milyon. Kastomunu ise bugün 380 bin. Sadece yüzde 15 artmış. Bursa 7 kat artmış. Her yıl Bursa 60 bin nüfus büyüyor. Türkiye'de nüfusu 50 bin olmayan vilayetler var. Günlük hesaplar yapmayacaksınız. Uzun vadeli hesaplar yapacaksınız. Hamitler'deki çöplüğü botanik parka çevireceğiz. 150 bin metrekarelik bir park olacak. O bölgedeki mahalleler rahatsız. Bunu yaparken de yeni yaptığımız yer, bir sıkıntıyı kaldırırken başka sıkıntı oluşturmayacak.En modern sistemi uygulayacağız. Katı atık entegre tesisi yapacağız. Çöpün yüzde 75'ini azaltacağız. Yakma yok. Ekonomiye çevireceğiz, enerjiye dönüştüreceğiz. Batı katı atık entegre tesisi 3 yıl önce yapılacaktı. Dava açtılar, kazandık. Bir mazeret kalmadı. Kapı kapı gezip "Siz Nilüfer'e çöplük yapıyorsunuz" diyorlar. Asla çöplük yapmıyoruz. 300 kişi istihdam edecek modern bir dönüşüm tesisi kuruyoruz. Her yıl 7 tane Timsah Arena kadar çöp toplanıyor Bursa'da. Günde 3.5 milyon kilogram çöp toplanıyor. Daha önce arazide bir yerlere bırakılıyordu . Şimdi yok. Çöpler; tek tek camı, kağıdı, kartonuyla, plastik diğer materyaller ile işlenerek yüzde 70 azaltılarak; dönüştürülerek ekonomiye kazandırılıyor" dedi. Tesisin yapılmasına en uygun yerin belirlenmesi için Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde (KATÜ) alanında uzman akademisyenlerle yer tespit çalışmaları yapıldı. Hazırlanan her iki raporda da Kayapa Kuruçeşme mevkisi, en uygun alan olarak belirlendi. İHA