Cumhur İttifakı adayı Esat Tanık’tan Çeşme’ye doğal gaz müjdesi

Çeşme Belediye Başkan Adayı Tanık, İzmirgaz yetkilileriyle yapılan toplantının ardından ilçeye müjdeyi verdi. Seçim çalışmalarının yanı sıra; ilçenin sorunlarını çözmek için de yoğun bir çalışma yürüten Esat Tanık, "İzmirgaz yetkilileriyle bir süredir yaptığımız çalışmaların ardından, doğalgaz altyapı yatırımlarının 2024 bütçesine dahil edilmesi noktasında yetkililerle mutabık kaldık" dedi.

HİZMET İÇİN YOLA ÇIKTIM

Çeşme'ye hizmet etmek için yola çıktığını belirten Tanık, "İlçemizin uzun süredir devam eden kronik sorunları var. Özellikle altyapı noktasında çok ihmal edildik. Sorunların tespiti ve çözümü noktasında hemşerilerimizle sürekli istişareler yapıyor, proje ekibimizle gece-gündüz çalışıyoruz. 4 mevsim yaşayan bir Çeşme hayalimiz var. Hemşerilerimizin, en az misafirlerimiz kadar mutlu ve huzurlu yaşamalarını istiyoruz. Bu çerçevede kıymetli Çeşmeliler'e, 1 Nisan sabahının ilk müjdesini vermek istiyorum. İzmirgaz yetkilileriyle yaptığımız toplantıda Çeşmemizin doğalgaz ihtiyacının karşılanması ve altyapı yatırımlarının 2024 yılı bütçesine dahil edilerek başlatılması için mutabık kaldık. İzmirgaz kurumumuzun kıymetli yöneticileri, talebimizle ilgili düğmeye bastı ve doğalgaz artık Çeşmemize gelecek. Çalışmaların hızla devam etmesi için titizlikle takipte olacağız. Çeşmemizde doğalgazın olmadığı tek bir mahalle kalmayacak. Doğalgazın Çeşmemize geldiğine herkes tanık olacak. Biz Çeşme'nin sorunlarını biliyor ve çözüm için geliyoruz. Çeşme'nin tüm altyapı sorunları giderilene kadar derdimiz ve çalışmalarımız devam edecek. Yalnızca Çeşme için, Çeşmeli'nin hizmetinde olacağız" diye konuştu.

ÇEŞME'DE DAHA ÇOK SORUN VAR

Toplantı sonrası İzmirgaz yetkililerine teşekkür eden Esat Tanık, "Çeşme'de daha çok sorun var, çözmek için çalışmaya devam" diyerek saha çalışmalarını sürdürdü.