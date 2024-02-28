Milletvekili Karaman: Cumhur İttifakı olarak Erzincan’da belediyeyi kazanacağız

Milletvekili Karaman, Erzincan Merkez'de Cumhur ittifakına, İl Genel Meclisi ve İlçe Belediyeleri'nde ise AK Parti'ye destek istedi.

CUMHUR İTTİFAKI OLARAK ERZİNCAN'DA BELEDİYEYİ KAZANACAĞIZ

AK Parti Erzincan Milletvekili Süleyman Karaman gündeme ilişkin olarak yaptığı değerlendirmesinde: "31 Mart günü yerel seçimlerde Cumhur ittifakı olarak Erzincan'da belediyeyi, AK Parti olarak da İl Genel Meclis üyeliklerini ve ilçe belediyelerini kazanacağız. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde ki çalışmalarım sonrasında hemen Erzincan'ımıza geldim. Erzincan'da Cumhur ittifakı adayımız Sayın Bekir Aksun ile seçim ziyaretleri gerçekleştirdik. Cumhur ittifakımız haricinde bir destek AK Parti teşkilatlarımız olarak mümkün değildir. Bağımsız Başkan Adayının partimizle her hangi bir bağı kalmamıştır. Milletimizle el ele gönül gönüle bir bağ inşa etmek için çalışıyoruz. Cumhur ittifakımız şüphesiz ki Erzincan'da kazanan olacaktır" dedi.

İL GENEL MECLİSİ VE İLÇE BELEDİYELERİMİZ DE İTTİFAK YOK

AK Parti olarak da İl Genel Meclis adaylarımız Mehmet Cavit Şireci, Adnan Yılmaz ve Süleyman Yıldırım ile de seçim ziyaretleri gerçekleştirdik. İl Genel Meclisi ve İlçe Belediyelerimiz de ittifak yok. Ziyaretlerimizde vatandaşlarımızın Cumhur İttifakına ve AK Parti'ye olan destekleri ilgileri bizleri ziyadesiyle memnun ediyor. Hizmete oy veren milletimizden yine hizmet için destek bekliyoruz. Bir yere hizmet istiyorsak yaşadığımız yerin gelişmesi, yaşam standartlarının iyileşmesi için tercihimizi doğru olandan yana kullanmalıyız. Hemşerilerimden isteğim Erzincan Merkez'de Cumhur ittifakını, İl Genel Meclisi ve İlçe Belediyeleri'nde ise AK Parti'yi destekleyelim" dedi.