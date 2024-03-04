Murat Kurum: İstanbul’a nefes aldıracak bir proje

"SİZE TAVSİYEMİZ, İSTANBUL'UN SORUNLARIYLA İSTANBUL'UN GÜNDEMİYLE İLGİLENMENİZ"

Kurum, bir tarafta İstanbul için hayalleri olan ve onu gerçekleştirenlerin bulunduğunu, diğer tarafta da İstanbul'un kaynaklarını, Üsküdar'ın kaynaklarını kendi emelleri için, kendi gelecekleri için harcayanların olduğunu dile getirdi.

Bir tarafta İstanbul'un kentsel dönüşümüyle alakalı bir irade ortaya koyanların, diğer tarafa 5 yılda 5 bin konutu dönüştüremeyenlerin olduğunu vurgulayan Kurum, "Esere bakmak, hizmete bakmak istiyorsan Üsküdar'a gel. Üsküdar'daki çocuk köyüne gel bir bak. Eser nasıl yapılırmış, hizmet nasıl yapılırmış, İstanbul'un kaynağı İstanbul'a nasıl harcanırmış gel de bir bak. Size tavsiyemiz, İstanbul'un sorunlarıyla İstanbul'un gündemiyle ilgilenmeniz. Farklı gündemler sizi hiçbir yere taşımayacak. Farklı gündemler sizi 31 Mart'ta büyük bir bozguna uğratacak. 31 Mart'ta biz aziz İstanbul'umuzla birlikte, Üsküdarlı kardeşlerimizle birlikte büyük bir zaferi kutlayacağız." değerlendirmesinde bulundu.