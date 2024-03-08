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Giriş Tarihi: 8.3.2024 22:14

DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığınca, DEAŞ terör örgütü üyesi olmak suçundan gözaltına alınan 7 şüpheliden 4 şüpheli tutuklanırken, bir şüpheli adli kontrol şartı ve yurt dışı çıkış yasağı kararı verilerek serbest bırakıldı. Şüphelilerden 2’si ise sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine sevk edildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Düzce İl Jandarma Komutanlığınca; DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen şüphelilerden Ahmed A., Mohammed J., Mohanad A., Taha Ahmed S. tutuklandı.

Şüphelilerden Azhar A. hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı verilirken, Mahmood J. ile Sameer J. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine sevk edildi. Tutuklanan şüpheliler Çilimli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

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DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı
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