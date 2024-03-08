DEAŞ terör örgütü üyesi 5 kişi tutuklandı

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığının talimatlarıyla Düzce İl Jandarma Komutanlığınca; DEAŞ Silahlı Terör Örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Savcılığa sevk edilen şüphelilerden Ahmed A., Mohammed J., Mohanad A., Taha Ahmed S. tutuklandı.

Şüphelilerden Azhar A. hakkında adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı verilirken, Mahmood J. ile Sameer J. sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresine sevk edildi. Tutuklanan şüpheliler Çilimli T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.