Karacabey’de ‘gerçek belediyecilik’ devam edecek

Bursa Karacabey'de 2 dönemdir belediye başkanlığını yürüten ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde de Cumhur İttifakı'nın Karacabey Belediye Başkan Adayı olan Ali Özkan, yeni döneme ilişkin hedeflerini ve projelerini Karacabeyli vatandaşlara anlattı. Toplantıya 7'den 70'e Karacabeyli vatandaşlar büyük ilgi gösterirken, organizasyonda konuşan Başkan Özkan, Karacabey'de 'gerçek belediyecilik' anlayışıyla yatırımların hız kesmeden devam edeceğini belirterek, yeni dönemde Karacabey'in altın çağını yaşayacağını söyledi. İHA