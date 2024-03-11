Turgut Altınok’tan DEM’le ittifak yapan CHP Adayı Yavaş’a: Şehitlerimizin kemikleri sızlıyor

"İŞİ OLMAYANIN LAFI DA OLAMAZ"

Mansur Yavaş'a eleştirilerini de sıralayan Altınok şu şekilde konuştu: "Az laf çok iş diyor ama işi olmayanın lafı olmaz. Yavaş'ın vizyonu yok. Vadettiği 100 projeden 90'ını yapamadı ve sosyal medyasından sildi. Bizim yaptığımız kuleye, kaleye laf ediyor. İçinde Türk kültürü olmayan, tarih sevgisi olmayan laf eder. Biz inşallah Türk kültürünü, sanatını temsil eden kulemizi, Cumhurbaşkanımız ve Bahçeli'nin katılımı ile 18 Mart'ta açacağız. 31 Mart'ta Yavaş'tan Ankara'yı kurtaracak, yüzde 8'den yüzde 4'e düşürdüğü yardımları tekrar artıracağız.