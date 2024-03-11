Ulupınar: Bugünkü heyecanımız 31 Mart akşamı kazanacağımız zaferin habercisidir!

AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar, Çaydeğirmeni Beldesinde bulunan River Mill Park'ta yeni dönem için projelerini tanıttı. Gerçekleştirilen proje tanıtım programına, AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı, AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan, AK Parti Devrek İlçe Başkanı İsmail Cinbir, Çaydeğirmeni Belediye Başkanı Satılmış Gebeş, belediye meclis ve il genel meclisi adayları, AK Partili kadınlar partililer ve vatandaşlar katıldı.

AK Parti Devrek Belediye Başkan adayı Özcan Ulupınar konuşmasında, "Bir süredir Y ve D harflerinden oluşan kampanya sürecimizi proje lansmanımızla taçlandırdık. Yeniden Büyük Devrek mottomuzla projelerimizi teşkilatımız ve misafirlerimizle paylaştık. Büyük bir coşkuyla ayakta alkışlanan projelerimizle Yeniden Büyük Devrek'i hep birlikte inşa edeceğiz. Bugün bizleri yalnız bırakmayan kıymetli hemşehrilerime çok teşekkür ediyorum. Bugünkü heyecanımız 31 Mart akşamı kazanacağımız zaferin habercisidir. Teşekkürler Devrek'im. Size hizmet etmek benim en kutsal vazifelerimdendir" dedi.

Adalet ve Kalkınma Partisi Devrek Belediye Başkan Adayı Özcan Ulupınar yeni dönem için projelerini tanıttı. River Mill Park'ta lansmanını yaptığı projeler esnasında özellikle Devrek'in mevcut Belediye Başkanı ve CHP Adayı Çetin Bozkurt'a yüklenen Ulupınar, "Mevcut başkanın seçim beyannamesi yok, olsa da bir önemi yok. 13 projeyle çıktı vatandaşın karşısına 11'ini yapmadı. Devrek aslında 5 değil 10 yıl kaybetti" dedi.

Ulupınar, konuşmasında, "Devrek yol ayırımında; ya dürüstlük ya yolsuzluk. Ya temizlik ya toz toprak çöplük. Diğer tarafta dürüstlük, hizmet. Şunu da söylemek istiyorum: bizim bakın 2004 yılında aktif siyasete başladık, kamu kurumlarını ilk tamamlayan Devrek'ti. Biz yeri verirdik, imar tadilatını yapardık, bakanlarımız buraya binaları yaptırırlardı. Halil Posbıyık buraya maça geldiğinde "Devrek'i kıskandım" dedi. Alaplı Belediye Başkanı "sizin hastaneniz çok önceden bitti" diye konuştu.

Biz bunları babamızın parasıyla yapmadık, belediye imkânları, hükümet imkânları çok şükür gerçekleştirdik. 2004'te de biz böyle bir belediye devraldık. O dönem çalışanların çoğu bize oy vermemişti. Bir sonraki seçimde yüzde 90'ı bize oy verdi. Neden? Çünkü onların maaşlarını da, kıdem tazminatlarını da, ikramiyelerini de biz verdik. Esnaf işçiye veresiye ürün vermezdi maaşlarını doğru düzgün alamadıkları için. Esnaf karşısında itibarları arttı. Şimdi o insanlara baskı yaptırıyor, mitinglerine açılışlarına götürüyor. Bu arkadaşın davranış bozukluğu var; birisi farklı bir şekilde davranırsa anında çöpe, akşam sosyal medyadan hakaret ediyor, sabah cezalandırıyor, öğleden sonra da kucaklıyor. Ben şunu söylemek istiyorum; işçi kardeşlerim, memur kardeşlerim sabredin. Yüzde 79 zam verdi, inanın biz aday olduktan sonra yüzde 79'a çıkardı. O da çok değil, biz onun da üzerinde zam vereceğiz. Bu kardeşlerimizle beraber Devrek'i yeniden imar edeceğiz. Bakın Zonguldak'ta bir Filyos projesi var. Bartın'a servis var, Devrek'e servis yok. Tüm hizmetler bizim dönemimizde yapıldı. Devrek'i temizleyeceğiz.

Sizden bir ricam var, Allah'ın izniyle biz bu seçimi alacağız, açık ara alacağız, öyle bir seçim olsun ki, bu seçimi alalım ama lütfen bundan sonra bunlara burayı vermeyelim. Genel seçimde ve yerel seçimde AK Parti'nin kalesi olan Devrek bir daha CHP'ye hiç geçmesin. 5 değil 10 yılı kaybettik. Emekliler bize kızmasın.

Sayın Cumhurbaşkanımızın o konuşması beni de duygulandırdı. "Son seçimim" dedi. Biz de ona layık olmaya çalışalım. Bakın bu parti kurulduğundan beri hep tek başına iktidar oldu. Biliyorum emekliler bize kızıyorlar ama kızmasınlar onlar da düzelecek. Yönetim CHP'ye geçse, bunlar partiyi yönetemiyor bunlar maaş da ödeyemez. Bakın görüyorsunuz Suriye'yi görüyorsunuz Filistin'i, yukarıda Ukrayna, dünya yanıyor, biz burada huzurlu bir şekilde hayatımızı devam ettiriyoruz. Teröre, pandemiye, depreme rağmen dimdik ayaktayız"

AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan da konuşmasında, "Devrek ilçemizde önceki dönem Milletvekilimiz, Devrek Belediye Başkan Adayımız Özcan Ulupınar'ın proje lansman programını büyük bir heyecan ve coşku içerisinde gerçekleştirdik. Devrek ilçemiz kaybolan 5 yılını Özcan Başkanımızla en kısa sürede telafi edeceğinden şüphemiz yoktur. Kıymetli hemşehrilerimiz Devrek'imizde itibarlı ve hizmet alan bir Belediye istiyor, bunu görüyoruz. 31 Mart akşamı büyük bir farkla seçimi alarak Yeniden Büyük Devrek mottosuna yakışır bir sürece girmeye hazır ve kararlıyız. "Devrek bizim için koca bir çınar, ona da yakışan Özcan Ulupınar" ifadelerini kullandı.

AK Parti Zonguldak Milletvekili Muammer Avcı'da, "Yeniden büyük Devrek proje lansmanına katıldık. AK Parti Devrek Belediye Başkan Adayımız Özcan Ulupınar'ın, Devrek'i Türkiye Yüzyılına taşıyacak projelerini anlattığı Proje Lansmanına; İl ve İlçe Başkanlarımız, teşkilat mensuplarımız ile birlikte katıldık. Devrek inşallah yeniden Gerçek Belediyeciliği seçecek" diye konuştu.