Depremzede çocuklar ramazan şenliğinde eğlendi

Asrın felaketi depremlerin merkez üssü konumundaki Kahramanmaraş'ta konteynır kentlerde kalan çocuklar ramazan ayında da unutulmadı. Necip Fazıl Konteyner Kentte kalan çocuklar için gölge oyunu ve kukla gösterileri gerçekleştirildi. Çocukların mutlulukları ise görülmeye değerdi. 6 Şubat'ta meydana gelen asrın felaketi depremlerin üzerinden 1 yıldan fazla zaman geçti. Depremin en büyük mağduru olan çocuklar, konteyner kentlerde bir an olsun yalnız bırakılmıyor. Konteyner kentlerde kalan çocuklar Ramazan ayında da unutulmadı. Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği geleneksel Hacivat-Karagöz gölge oyunu ve kukla gösterileri çocuklar tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi. Etkinlikleri meraklı gözlerle takip edep çocuklar doyasıya eğlendi. Bu tür etkinliklerin ramazan ayı boyunca geçici konaklama merkezlerinde gerçekleştirilmeye devam edeceği belirtildi. Gölge oyunu sanatçısı Hüseyin Yozgatlı tarafından sunulan gösteri sırasında çocuklar doyasıya eğlendi. Afetten etkilenen çocukların yüzünü "Karagöz ve Hacivat" gölge oyunuyla güldürmeye çalışan Yozgatlı, kukla oyunları hakkında bilgi verdi. Oyunu merakla ve heyecanla izleyen çocuklar, doyasıya eğlendi.