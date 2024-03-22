Murat Kurum’dan Ekrem İmamoğlu’na tepki: Bunların yaptığı anca İstanbul’un kaynaklarını israf etmek

"DEPREM DÖNÜŞÜMÜNÜ YAPACAĞIZ"

Sokaklarında vatandaşların huzur içerisinde olduğu bir İstanbul hayal ediyoruz diyen Murat Kurum, "1 Nisan'da hep birlikte mutlu olacağız. Annelerimizin ayrıştırılmadığı, gençlerimizin geleceğe umutla baktığı bir İstanbul istiyoruz. Ben bundan önce nasıl milletimizin bizden beklediği işleri yapmak için gece gündüz çalıştıysam bundan sonra da aynı anlayışla İstanbul'un 39 ilçesi, 964 mahallesi için ekip arkadaşlarımla birlikte vatandaşımızın yanında olacağız. Vatandaşımız bizi aradığında biz iftiraların, dedikoduların, bahanelerin arkasında olmayacağız. Bizi aradığında biz vatandaşımızın yanında olacağız. El ele vereceğiz, aziz İstanbul'umuzu hak ettiği günlere kavuşturacağız." dedi.

"BALYA BALYA PARALARLA FOTOĞRAF VERİYORLAR, KULE YAPIYORLAR"

Sosyal medyaya sızan para sayma görüntüleri üzerinden mevcut İBB yönetimini eleştiren Kurum, ''Ulaşımla ilgili verdikleri vaatleri bile hatırlamıyorlar. Ama 30 yıl önce köftecideki köfte hikayesini çok iyi hatırlıyorlar. Çünkü İstanbul'a ilişkin bir hayalleri ve dertleri yok. Çünkü İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar. Kırklareli başkanına diyorlar ki 'sen aday olma, biz sana İstanbul'dan makam verelim, bizim önümüze geçme' diyorlar. Bu anlayış İstanbul'u nereye götürür? Bunların yaptığı anca İstanbul'un kaynaklarını israf etmek, geleceğini ihmal etmek, buranın kaynaklarını, paralarını israf ederek kendi geleceklerini inşa etmek için kullanıyorlar. Görüntülere de yansıyor, balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Kule yapıyorlar. Milletine hizmet etsene, Maltepe'nin otobüs eksiğini gidersene, Maltepe'nin beklediği kentsel dönüşümü yapsana. Yapmazlar çünkü İstanbul'dan bir haberler. Ama merak etmeyin, biz

bitirecek olan kadrolar işte buradadır. Ulaşımla ilgili verdikleri vaatleri bile hatırlamıyorlar. Ama 30 yıl önce köftecideki köfte hikayesini çok iyi hatırlıyorlar. Çünkü İstanbul'a ilişkin bir hayalleri ve dertleri yok. Çünkü İstanbul'u bir rant olarak görüyorlar. Kırklareli başkanına diyorlar ki 'sen aday olma, biz sana İstanbul'dan makam verelim, bizim önümüze geçme' diyorlar. Bu anlayış İstanbul'u nereye götürür? Bunların yaptığı anca İstanbul'un kaynaklarını israf etmek, geleceğini ihmal etmek, buranın kaynaklarını, paralarını israf ederek kendi geleceklerini inşa etmek için kullanıyorlar. Görüntülere de yansıyor, balya balya paralarla fotoğraf veriyorlar. Kule yapıyorlar. Milletine hizmet etsene, Maltepe'nin otobüs eksiğini gidersene, Maltepe'nin beklediği kentsel dönüşümü yapsana. Yapmazlar çünkü İstanbul'dan bir haberler.

Ama merak etmeyin, biz İstanbul'un hakkını İstanbul'a teslim edeceğiz. İstanbul'un parasını İstanbul'a harcayacağız. Maltepe'nin parasını gözümüz gibi koruyacağız. Emanet bileceğiz." diyerek vatandaşların hakkına sahip çıkacaklarını söyledi.