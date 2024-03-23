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Giriş Tarihi: 23.3.2024 08:17

SON DAKİKA | Muğla'da korkutan deprem

Son dakika haberi... Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AA
SON DAKİKA | Muğla’da korkutan deprem

Son dakika haberi... AFAD, Muğla'nın Marmaris İlçesi'nde saat 07.56'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Başkanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmaris ilçesi olan 4,3 büyüklüğündeki sarsıntının 15,92 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

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SON DAKİKA | Muğla'da korkutan deprem
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