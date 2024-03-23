Türkiye’deki yaşlılar huzurlu ve mutlu

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile işbirliğinde yapılan "Türkiye Yaşlı Profili Araştırmasının" sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Bu araştırmanın Türkiye'de bir ilk olduğunu belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, araştırmanın amaçlarını "yaşlıların hayatlarına dair kapsamlı bir bakış açısına sahip olmak", "yaşlıların ihtiyaçlarını ve taleplerini daha iyi anlamak", "ihtiyaç ve taleplere yönelik daha etkili sosyal politikalar geliştirmek" olarak sıraladı. Araştırmanın 50 yaş ve üzeri en az bir kişinin bulunduğu 22 bin 640 hanede gerçekleştirildiği bilgisini veren Göktaş, "Son 5 yılda yaşlı nüfusu yüzde 21,4 artarak 8 milyon 722 bin 806 oldu. Nüfus projeksiyonlarına göre yaşlı nüfus oranımızın 2030'da yüzde 12,9, 2040'ta yüzde 16,3 ve 2060'ta yüzde 22,6 olacağı öngörülüyor. Bu da yaşlılık alanında yapacağımız çalışmaların toplumsal açıdan büyük önem arz ettiğini gösteriyor" dedi.Araştırmaya göre Türkiye'de 1 milyon 669 bin yaşlı evde tek yaşıyor. Yaşlıların yüzde 51'i ileri yaş dönemlerinde evinde bakım hizmeti almayı ya da gündüzlü bakım hizmeti alarak evinde kalmayı tercih ederken yaşlıların huzurevinde kalmayı isteme nedenleri ise yüzde 39 ile çocuklarına yük olmayı istememeleri oldu. Yüzde 27'sinin ise huzurevindeki imkânların daha iyi olduğunu düşündüğü ortaya çıktı. Yapılan araştırmaya göre yaşlı nüfusun yüzde 78'i kronik hastalığa sahip. Yaşlı nüfusun yüzde 65'i hiç sigara kullanmadığını, yüzde 21'i ise sigarayı bıraktığını belirtti. Araştırmaya göre, 65 yaş ve üzeri yaşlıların yüzde 16'sının evde bakım desteğine ihtiyaç duyduğu ve yüzde 2'sinin evde bakım desteği aldığı ortaya çıktı.Araştırmada 65 yaş üzeri yaşlıların yüzde 64'ü mutlu olduğunu ifade ederken yüzde 82'si sağlıklı olmayı mutluluk sebebi olarak ifade etti. Aynı yaş grubu yaşlıları en çok mutlu eden şey ise yüzde 64 ile "aile" oldu. 65 yaş ve üzeri yaşlıların yüzde 52'si akıllı cep telefonu, yüzde 32'si tuşlu telefon kullanabiliyor, yüzde 55'i alışverişini kendisi yapabiliyor, yüzde 61'i yemeğini kendi hazırlayabiliyor, yüzde 76'sı ev temizliği yapabiliyor. Öte yandan ücretsiz seyahat hizmetini kullanan yaşlı oranının yüzde 38 olduğu belirlendi. Araştırmaya göre son seçimlerde 65 yaş ve üzeri yaşlı nüfusunun yüzde 91'i oy kullandı.