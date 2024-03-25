Haberler Gündem Haberleri CHP'li grup Ramazan Amca'yı yere yatırıp tekmelemişti! Başkan Erdoğan'dan "geçmiş olsun" telefonu
Giriş Tarihi: 26.3.2024 02:31 Son Güncelleme: 26.3.2024 03:07

CHP'li grup Ramazan Amca'yı yere yatırıp tekmelemişti! Başkan Erdoğan'dan "geçmiş olsun" telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, seçim çalışması sırasında darbedilen AK Parti'nin Maltepe Gülsuyu Mahallesi teşkilat üyesi Ramazan Şahin'le telefonda görüşerek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti

AA
CHP’li grup Ramazan Amca’yı yere yatırıp tekmelemişti! Başkan Erdoğan’dan geçmiş olsun telefonu

Başkan Erdoğan görüşmede, "Rabbim şifalar versin." dileğinde bulunduğu Şahin'e, "Bize düşen bir şey şu anda var mı?" diye sordu.

Şahin de soruyu, "Cumhurbaşkanım, sizin elinizde her şey. Ben bir şey diyemiyorum. Allah senden razı olsun." diyerek yanıtladı.

Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu Şahin, darp nedeniyle vücudunun bazı yerlerinde morarmalar olduğunu, evde dinlendiğini söyledi.

Başkan Erdoğan, bunun üzerine, "Ben doktorumu sana bir göndereyim de seni bir de onlar gözden geçirsinler." ifadesini kullandı.

Ramazan Şahin de "Tamam Cumhurbaşkanım. Sen ne dersen o olur. Allah senden razı olsun. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar." şeklinde karşılık verdi.

Başkan Erdoğan görüşmede, Şahin'in eşine selamlarını da iletti.

AK Parti'nin Maltepe Gülsuyu Mahallesi teşkilat üyesi Ramazan Şahin, 23 Mart'ta seçim çalışması yaptığı sırada darbedilmiş, saldırıyı gerçekleştiren Y.S, K.S. ve B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D, Ö.İ. ve C.D. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı.

ARKADAŞINA GÖNDER
CHP'li grup Ramazan Amca'yı yere yatırıp tekmelemişti! Başkan Erdoğan'dan "geçmiş olsun" telefonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA