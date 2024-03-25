CHP'li grup Ramazan Amca'yı yere yatırıp tekmelemişti! Başkan Erdoğan'dan "geçmiş olsun" telefonu

Başkan Erdoğan görüşmede, "Rabbim şifalar versin." dileğinde bulunduğu Şahin'e, "Bize düşen bir şey şu anda var mı?" diye sordu.

Şahin de soruyu, "Cumhurbaşkanım, sizin elinizde her şey. Ben bir şey diyemiyorum. Allah senden razı olsun." diyerek yanıtladı.