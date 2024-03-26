AK Partililere saldıran çeteden CHP’liler çıktı

Maltepe'de broşür dağıtan AK Parti'lilere saldıran ve 72 yaşındaki Ramazan Ş.'nin yaralanmasına neden olan şüphelilerin kimliği belli oldu. Saldırıyı gerçekleştiren Y.S, K.S, B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D, Ö.İ. ve C.D. isimli şahıslar olmak üzere 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.S.(47)'nin kasten yaralama suçundan 2, K.S.(49) isimli şüphelinin kasten yaralama, mala zarar verme, tehdit/ hakaret suçlarından 3 adet, B.U.(24) isimli şüphelinin Fikri Sınai suçundan 1 adet suç kaydı olduğu belirlendi. Saldırganlardan Y.S, B.U., E.D. ve Ö.İ'nin CHP Maltepe İlçe Başkanlığı'nın aktif üye oldukları ortaya çıktı. Adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 1'i tutuklanarak cezaevine gönderildi. 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.