Başkan Erdoğan’dan Ramazan Amca’ya geçmiş olsun telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Maltepe'de AK Parti broşürü dağıtırken 3'ü CHP Maltepe İlçe Başkanlığı üyesi 6 kişinin saldırısına uğrayan 72 yaşındaki Ramazan Şahin'i telefonla arayarak geçmiş olsun dileğinde bulundu. Başkan Erdoğan telefon görüşmesinde, "Rabbim şifalar versin." dileğinde bulunduğu Şahin'e, "Bize düşen bir şey şu anda var mı?" diye sordu. Şahin de "Cumhurbaşkanım, sizin elinizde her şey. Ben bir şey diyemiyorum. Allah senden razı olsun" diye cevap verdi.
SAĞLIK DURUMUNU SORDU
Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu Şahin, darp nedeniyle vücudunun bazı yerlerinde morarmalar olduğunu, evde dinlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine, "Ben doktorumu sana bir göndereyim de seni bir de onlar gözden geçirsinler" ifadesini kullandı. Ramazan Şahin de "Tamam Cumhurbaşkanım. Sen ne dersen o olur. Allah senden razı olsun. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar" şeklinde karşılık verdi.Başkan Erdoğan görüşmede, Şahin'in eşine selamlarını da iletti.
1 KİŞİ TUTUKLANMIŞTI
AK Parti'nin Maltepe Gülsuyu Mahallesi teşkilat üyesi Ramazan Şahin, 23 Mart'ta seçim çalışması yaptığı sırada darp edilmiş, saldırıyı gerçekleştiren Y.S., K.S. ve B.U. ile olaya karıştığı belirlenen E.D., Ö.İ. ve C.D. isimli şüpheliler gözaltına alınmıştı. Şüphelilerden 3 tanesi CHP Maltepe İlçe Başkanlığı üyesi olduğu ortaya çıkarken 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakılmış 1 şüpheli ise tutuklanmıştı.