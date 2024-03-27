Başkan Erdoğan’dan Ramazan Amca’ya geçmiş olsun telefonu

SAĞLIK DURUMUNU SORDU

Erdoğan'ın sağlık durumunu sorduğu Şahin, darp nedeniyle vücudunun bazı yerlerinde morarmalar olduğunu, evde dinlendiğini söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bunun üzerine, "Ben doktorumu sana bir göndereyim de seni bir de onlar gözden geçirsinler" ifadesini kullandı. Ramazan Şahin de "Tamam Cumhurbaşkanım. Sen ne dersen o olur. Allah senden razı olsun. Aradığınız için çok teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar" şeklinde karşılık verdi.Başkan Erdoğan görüşmede, Şahin'in eşine selamlarını da iletti.