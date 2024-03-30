“AK Partili olduğum için işten çıkardılar, 3 ay sokakta yaşadım"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden olan İSTON A.Ş'de Yol, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'nde 2014'ten yılından beri çalışan ve işini itinayla yapan ekip başı Önder Yılmaz (38) ve 15 kişilik ekibi, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu başa geldikten sonra sırf AK Partili olduğu için işten çıkartıldı. Yaşadığı haksızlık sonrası maddi ve manevi birçok sıkıntılar neticesinde çocuğunu okutamadığını ve evsiz kalıp bir süre sokakta yaşadığını ifade eden Önder Yılmaz yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

"PARANI VERECEĞİZ" DEDİLER, ŞEREF NAMUS SÖZÜ VERDİLER"

Yılmaz işten çıkarılma sürecini şöyle anlattı: "İBB'nin sigortalı elemanıydım. 2014 ile 2019 arasında çalıştım. En son Çatalca'daki işte kerestemi ve kalıbımı götürdüm, işe başladım. Bir gün sahaya gittiğimde ekiplerin değiştiğini gördüm. Benim ekibimi sahaya bırakmadılar, başka bir ekip yol bakım ve onarım için çalışmaya başladı. 'Senin işine son verildi' dediler. İlk anlam veremedim, hiçbir sebep de gösterilmedi. O zaman 'paramızı ve malzememizi alalım' dedik. Ne malzememizi ne de paramızı verdiler. Üç kez Fen İşlerine ve Yol, Bakım ve Onarım Müdürlüğü'ne gittim, hiçbir cevap alamadım. Haksızlığa uğradım. Ben de İBB çatısında eylem yaptım. Çatıya çıkınca İmamoğlu'nun baş danışmanı, fen işleri müdürü, güvenlik amiri ve iki kişi çatıdan indirmeye çalıştı. 'Paramı verin, ineyim!' dedim. İşçiler de parasız kalmıştı. 'Paranı vereceğiz, şeref namus sözü!' dediler. İşçilerin ve malzemenin parasını karşılamak için ceplerinden 12 bin dolar çıkardılar. Ben Türk lirası istedim, ceplerinden Türk lirası çıkmadı, dolar çıktı. Sonra 'İmamoğlu seninle görüşecek' dediler."

"KARAKOLDA 12 BİN DOLARI GERİ ALDILAR" TEHDİT EDİLDİ: 'HABER YAPILIRSA KENDİNİ YOK SAY'

Vezneciler Karakolu'na gidince parayı verenlerin parayı geri talep ettiğini ve tehdit edildiğini iddia eden Yılmaz yaşananları şöyle anlattı: "Karakolda elimden parayı aldılar. Ertesi günü bir televizyon kanalının beni haber yapacağını duyunca beni susturmak ve haber olmaması için ufak bir meblağ verdiler. 'Malzemeni de vereceğiz, paranın devamını da vereceğiz, söz' dediler. İmamoğlu'nun ekibi yalancı. Şeref ve namus sözü verdiler ama hakkımı ödemediler. Verdikleri 12 bin doları da karakolda geri aldılar. Haber yapılmaması için tehdit de edildim. İmamoğlu'nun işe aldığı güvenlik amiri 'Haber yapılırsa kendini yok say' dedi. Sonra hep oyaladılar, paramı vermediler ve irtibat kurmadılar. Büyük bir mağduriyetim var. Belediyeye tekrar hakkımı istemeye gittim. Beş güvenlikçi etrafımı sardı, beni dışarı çıkarttılar. Binaya girdirmeyip set oluşturdular. Beş yıl içinde hiçbir gelişme olmadı. Hayatım çok etkilendi."

"İŞTEN ÇIKARILMAM HAYATIMI MAHVETTİ, 3-4 AY SOKAKTA YAŞADIM"

Yılmaz işten çıkarıldıktan sonra yaşadıkları zorluklara tek tek anlattı: "Sırf AK Partili olduğum için işten çıkardılar. Bizi 'AK Partiliyiz' diye mimlemişler. Ben ekmeğimin peşindeydim, aktif bir siyasetim yoktu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, gönlümüzde yatıyordu, seviyorduk. Gönlümüzde yatana oy veriyorduk. İşten çıkarıldıktan sonra çok zorluklar yaşadım. Arabamı ve pikabımı da sattım. Kiradaydım, ödeyemedim, evimden oldum. Evsiz kaldım, 3-4 ay kadar sokakta kaldım, sokakta yaşadım. Sonra Kahramanmaraş Elbistan'a memlekete gittim. İşten çıkarılmam hayatımı mahvetti. Kızım 17, oğlum 15 yaşında. Onlar da çok etkilendi. Kızımı okutamadım, oğlum ise hem maddi hem de manevi sıkıntılar yaşadı. Eşim ev hanımıydı. Geçim için şu an temizlik firmasında çalışıyor, o da zorda kaldığı için çalışma durumunda kaldı. Şimdi inşaatlarda yevmiyeye gidiyorum."