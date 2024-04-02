Başkan Erdoğan, ABD ve Irak’ı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerel seçim sonrası yoğun diplomasi trafiğine giriyor.Erdoğan'ın 22 Nisan'da Irak'ı, 9 Mayıs'ta da Amerika Birleşik Devletleri'ni ziyaret etmesi bekleniyor.Erdoğan'ın Irak temaslarında terörle mücadele ve kalkınma yolu projesi masada olacak. ABD Başkanı Joe Biden ile görüşmede de F-16 süreci ve Türkiye'nin F-35 projesi için ödediği 1.4 milyar doların iadesi, terörle mücadele, İsrail'in Gazze'ye saldırılarının durdurulması ve iki devletli çözüm konuları gündeme alınacak.Erdoğan'ın mayıs ayında Türkiye'nin normalleşme sürecine girdiği Mısır Devlet Başkanı Abdülfettah es Sisi ve Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i Türkiye'de ağırlaması öngörülüyor. Öte yandan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ertelenen Türkiye ziyaretinin de seçim sonrası gerçekleşeceği değerlendiriliyor.Türkiye ile ABD arasında İsveç'in NATO üyeliği ve Türkiye'nin F-16 alım paketinin onaylanmasının ardından işbirliği odaklı önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Stratejik mekanizma dahil olmak üzere bu toplantılarda kararlaştırılan konuların 9 Mayıs'ta Washington'da somut işbirliği adımlarına dönüşmesi bekleniyor.