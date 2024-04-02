MYK’da seçim sonuçları değerlendirilecek

AK Parti, seçim sonrası ilk Merkez Yürütme Kurulu'nu (MYK), bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplayacak.Seçimlerin ardından partisinin genel merkezinde balkon konuşması yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, her siyasi partinin kendi bünyesinde seçim sonuçlarını analiz edeceğini belirterek, "Umduğumuz neticeyi alamadık. Milletin muazzez iradesinin üstünde hiçbir güç tanımıyoruz. Biz de partimizin organlarında 31 Mart seçimlerinin neticelerini açık yüreklilikle değerlendireceğiz, özeleştirimizi cesaretle yapacağız. Henüz kesinleşmemiş olmakla birlikte sandık sonuçları bize ülkemiz genelinde irtifa kaybı yaşadığımızı gösteriyor. Yerel bazda yaşanan bu gerilemenin sebeplerini masaya yatıracağız. Kaybettiğimiz, geriye düştüğümüz her yerde, sebepleri çok iyi tespit edecek ve gerekli müdahalelerde bulunacağız. Milletimizin teveccühüne mazhar olduğumuz yerlerde ise bu güveni boşa çıkarmamak için her zamankinden daha fazla çalışacağız" ifadelerini kullanmıştı.AK Parti, bugün toplanacak MYK'da seçim sonuçlarını en ince ayrıntısına kadar analiz edecek, oy kayıplarının sebepleri masada olacak. En çok ve en az oy alınan yerler tespit edilecek, oy kayıplarının nedenleri araştırılacak.Seçmenin mesajları değerlendirilecek. AK Parti, yeni yol haritasını belirleyecek. Seçimlerin ardından yapılacak bu ilk MYK toplantısında seçim işleri ve yerel yönetimler başkanlıklarının kapsamlı bir sunum yapması bekleniyor.Seçim İşleri Başkanlığı'nın gerçekleştireceği sunumda kazanılan-kaybedilen belediyeler, oy değişimleri detaylarıyla mercek altına alınacak.Yerel yönetimler başkanlığı ise adaylar ve sonuçlara dair değerlendirmelerde bulunacak. Toplantıda oy kayıplarının sebeplerinin de incelenmesi bu kapsamda atılabilecek adımların da gündeme gelmesi bekleniyor.