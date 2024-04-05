3 ayda 673 terörist etkisiz hale getirildi

31Mart seçimlerinde vatandaşlık görevini yapan askeri personele sözlü saldırı gerçekleştirildi. Güvenlik kaynakları konuya ilişkin olarak mevzuat kapsamında silah altında bulunan er ve erbaşlar ile askeri öğrenciler dışında kalan, profesyonel olarak askerlik mesleğini icra eden diğer personelin oy kullanma hakkı olduğunu dile getirdi. Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, Milli Savunma Bakanlığı haftalık basın bilgilendirme toplantısında terörle mücadele bilançosu da paylaşıldı. Buna göre terörü kaynağında yok etme stratejisi çerçevesinde sürekli ve kapsamlı olarak gerçekleştirilen operasyonlarla; son bir haftada 27, 1 Ocak 2024'ten bugüne kadar ise 280'i Irak'ın, 393'ü Suriye'nin kuzeyinde olmak üzere 673 terörist etkisiz hale getirildi. Diğer taraftan İsrail'in Gazze'de yürüttüğü saldırılara ilişkin olarak da "vahim boyutlara taşındı" ifadesi kullanıldı.