6 ilde DEAŞ operasyonu: 38 terörist yakalandı!

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Adana, Aydın, Çorum, Gaziantep, Kayseri ve Mersin olmak üzere 6 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik "BOZDOĞAN-31" operasyonu düzenlendi.

38 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Operasyonlar sonucu; DEAŞ terör örgütü içerisinde faaliyet yürüten Adana'da 6, Aydın'da 1, Çorum'da 13, Gaziantep'te 2, Kayseri'de 4, Mersin'de 12 olmak üzere toplam 38 şüpheli yakalandı.

Operasyonlar sonucu çok sayıda dijital materyal ile çok miktarda döviz ve Türk Lirasına el konuldu.

TERÖRLE MÜCADELEDE KARARLILIK MESAJI

Operasyonlara ilişkin açıklama yapan Bakan Yerlikaya, "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz" dedi.