Akaryakıt istasyonunda sevgi seli

Başkan Erdoğan dün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıkarak Kirazlıtepe Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna sürpriz ziyarette bulundu. Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi. Erdoğan vatandaşlarla da sohbet ederek fotoğraf çektirdi, çocuklara oyuncaklar dağıttı.Öte yandan Erdoğan, Sarıyer'de önceki gün veli tarafından darp edilen Necla öğretmenle telefonda konuşarak geçmiş olsun dileklerini iletti.