Almanya’da darbe planlarken yakalanmışlardı! Yargılanmalarına yarın başlanıyor

Kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı" olarak tanımlayan, Prens Heinrich Reuss'un elebaşılığında darbe planlamakla suçlanan 26 sanık, Stuttgart, Münih ve Frankfurt'taki yüksek bölge mahkemelerinde hakim karşısına çıkacak.

Meclis oturumu esnasında başbakan ve tüm bakanları alıkoyarak televizyonda halka teşhir etmek gibi sansasyonel eylem planları yaptıkları öne sürülen sanıklar, "terör örgütüne üye olmak" ve "şiddet kullanarak hükümete yönelik darbe planlamak"tan yargılanacak.

Prens Reuss ve eski Alman Silahlı Kuvvetleri (Bundeswehr) subayı Rüdiger von P'nin elebaşı olduğu örgütün üyesi bazı sanıklara "terör örgütü kurmak, vatana ihanet girişiminde bulunmak, yasa dışı silah bulundurmak veya devleti tehlikeye atacak ciddi bir şiddet eylemine hazırlanmak", bir sanığa ise "cinayete teşebbüs ve ağır yaralama" suçlaması yöneltiliyor.

Stuttgart Yüksek Bölge Mahkemesinde yarın yapılacak ilk duruşmayla çoğunluğu örgütün askeri kanadına mensup olmakla suçlanan 9 sanık hakkındaki davanın görülmesine başlanacak.

Sanıklardan Alman kökenli olmayan tek kişi, Rusya uyruklu Vitalia B, "örgüte yardım ve yataklık etmekle" suçlanıyor. Mahkeme, gelecek yılın ocak ayına kadar çok sayıda ek duruşma günü belirledi.

ÖRGÜT ELEBAŞILARI FRANKFURT'TA YARGILANACAK

Örgüt elebaşılığıyla suçlanan sanıkların yargılanmasına ise 21 Mayıs'ta Frankfurt'ta başlanacak. Duruşmalardan önce hayatını kaybeden Norbert G'nin ölümünden sonra elebaşı oldukları öne sürülen 9 sanık hakim karşısına çıkacak.

Frankfurt Yüksek Bölge Mahkemesindeki bu duruşmaların 2025'in ocak ayı ortasına kadar tamamlanması planlanıyor.

Diğer yandan, Frankfurt'ta aralarında Reuss ve von P'nin de bulunduğu isimlere karşı işbirliği müzakereleri sürüyor.

Eski Federal Meclis Almanya için Alternatif (AfD) Partisi üyesi ve Yargıç Birgit Malsack-Winkemann da bu mahkemede yargılanacak. Winkemann, örgütün merkezi organı sözde konseydeki adalet departmanından sorumlu olduğu iddiasıyla hakim karşısına çıkacak.

Frankfurt'ta yargılanacak bir diğer isim, eski Bundeswehr subayı Maximilian E'nin ise örgütün kurucularından olduğu iddia ediliyor.

DİĞER 8 SANIK MÜNİH'TE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Diğer 8 sanığın yargılanmasına da 18 Haziran'da Münih'te başlanacak. Örgütün askeri kanadına mensup oldukları ve üye kazandırmaya çalıştıkları öne sürülen 8 sanık, Münih Yüksek Bölge Mahkemesinde hakim karşısına çıkacak.

Münih'te Ocak 2025'e kadar 54 duruşmanın görülmesi planlanıyor.

Reichsbürger nedir?

Dosyası 425 bin sayfadan oluşan dava, Federal Cumhuriyet tarihindeki devlet güvenliğiyle ilgili en büyük dava özelliğini taşıyor.

İç istihbarat raporuna göre, kendilerini "Alman İmparatorluğu Vatandaşı (Reichsbürger)" olarak görenlerin sayısı 23 bin civarında bulunuyor. 2 bin 100 üyesi şiddet kullanmaya hazır grup, Almanya'yı meşru devlet olarak tanımıyor.

Üyelerden bazıları, monarşi altındaki Alman İmparatorluğu fikrine bağlıyken bazıları da Nazi taraftarı. Bazı üyeler ise Almanya'nın halen askeri işgal altında olduğuna inanıyor.