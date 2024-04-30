ABB’nin amblem değişikliği çıkışına AK Parti il başkanı Özcan’dan sert tepki

"KENT UZLAŞISI YAPTIĞINIZ ORTAKLARINIZ AY VE YILDIZDAN MI RAHATSIZ OLDU?"

"Bu anlamlı sembollerle dolu amblemde sizi minareler mi rahatsız etti ya da kent uzlaşısı yaptığınız ortaklarınız ay ve yıldızdan mı rahatsız oldu? Algılarla yönettiğiniz büyükşehir belediyesindeki yolsuzluklar, adrese teslim ihaleler ortaya çıktıkça, bunların üzerini örtmek için yeni bir kılıf mı bulmaya niyetlendiniz?

"ANKARALININ KAYBEDECEK BİR DAKİKASI YOKTUR"

Ankara halkının bunlarla kaybedecek bir dakika zamanı yoktur. Vatandaş böyle boş işlerle uğraşın diye değil, Ankaralının sıkıntılarını ve dertlerini çözün, hizmet edin diye size 5 yıllık bir ehliyet verdi. Önce siz Ankara'yı bir dünya başkenti yapmak yolunda adımlar atın. 58 kilometre metro yapacağız dediniz ilk olarak önce bu icraatı yapın. AK Parti ve MHP grupları tarafından engellendiğinizi belirttiğiniz bahaneniz de kalmadı. Acaba bu sefer hangi bahanenin arkasına sığınacaksınız?"