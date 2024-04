Afetlerin önüne geçeceğiz

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AFAD-DSİ sel ve taşkın risk azaltma protokol töreninde konuştu:AFAD-DSİ işbirliği ile kritik bir adım daha atıyoruz. Devletimizin ilgili kurumlarının sel öncesi ve sonrası için teknik kapasitesini güçlendiriyoruz. Protokol her iki kurumun etkinliğini artıracak. İş makinelerinin devir teslimini gerçekleştiriyoruz. Yerli ve milli üretim olan ekskavatörlerimiz, özellikle sel ve heyelan riski yüksek bölgelerimizde görev yapacak. Karadeniz'deki 13 ilimizde risk azaltma faaliyetlerine süratle başlıyoruz.Ekskavatör sayısı 816'ya ulaştı. Heyelan riski yüksek yerlerde görev yapacaklar. Senelerce yaşadığımız sel, heyelan afetlerinin önüne geçeceğiz. Yoğun yağış dönemi başlamadan tedbirleri hayata geçireceğiz. Depremler, seller, yangınlar gibi olayların olmasını engelleyemeyiz ama hasarları en aza indirmek elimizde. Yağış mevsimi kapımızı çalmadan riske karşı üzerimize düşeni yapıyoruz. 2024 yılını daha sorunsuz, can ve mal kaybı yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum. AFAD ve DSİ'ye kolaylıklar diliyorum.Negatif ve pozitif anlamlarıyla 'Coğrafya kaderdir' sözünün ne demek olduğunu bizler çok iyi biliyoruz. Ülkemiz kritik bir yerde, önlemlerimizi buna göre almalıyız. Türkiye iklim krizinin can alıcı sonuçlarını en fazla hisseden devletlerin başında geliyor.2003'ten bu yana TOKİ 1 milyon 351 bin bina yaptı. Kentsel dönüşüm projeleriyle ülkenin dört bir yanında 3.3 milyon konutun inşasını tamamladık.80 bine yakın deprem konutunu tesilm ettik. Her ay 10-15 bin konut teslimatı yaparak bu rakamı yıl sonuna kadar 200 bine ulaştıracağız. 2009'da AFAD'ı kurduk. Devletimizin ilgili tüm kurumlarını afet öncesi ve sonrası süreçlere dahil ederek işbirliğini güçlendirdik. Vatandaşlarımız artık zor günlerinde devleti yanında buluyor. Van, Elazığ, İzmir ve Maraş depremlerinden Manavgat orman yangınına, Batı Karadeniz ve Kumluca'daki sel baskınlarından diğer tabii afetlere kadar vatandaşlarımızın en zor günlerinde devletimiz tüm kurumlarıyla seferber olmuştur. Bize örnek gösterilen Batılı ülkelerin aylarca yapamadığı işleri kurumlarımız günler içinde tamamlamakta. TOKİ binalarımız 6 Şubat'tan alnının akıyla çıktı.Depremden sel baskınlarına kadar çok farklı sınamalarla karşılaştık. Vaktiyle önlem alındığında can ve mal kaybını azaltacağımızı bu hadiselerle gördük. Devletimizin kurumlarına karşı linç kampanyası yürüttüler. Resmi kurumlarımız, askerimiz, polisimiz, yardım ve kurtarma görevlilerimiz fütursuzca eleştirildi. Bu kirli kampanyayı sırf oy tercihinden dolayı depremzedeleri hedef alacak kadar ileri götürdüler.Dere yatağına inşa edilen binanın güvenli olduğunu kimse söyleyemez. Bakımı zamanında yapılamayan dereler ciddi risk taşıyor demektir. Bedel ödemek kaçınılmaz hale gelir. DSİ'nin inşa ettiği tesislerle 20 milyon dekar alanda taşkın kontrolü sağladık. Taşkın faturası 4 milyar doları bulmakta. Yuvalarımızda gönül rahatlığıyla oturmak istiyorsak tabiata saygılı olmak ve gereken tedbirleri almalıyız.Nüfusunun yüzde 71'i deprem riskli yerlerde ikamet eden ülkemiz için kentsel dönüşüm tercihten öte zorunluluk. Bilim insanları uyarırken Tokat ilimiz sarsılmışken, İstanbul için beka meselesi haline gelmişken hiçbirimizin dönüşüm projelerini önemsiz hale getirme lüksü yoktur. Ülke meselelerinin siyasi partisi olmaz. Afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstüdür. Bizim amacımız vatandaşımızı yaşatmaktır. Siyasi rekabetten, para hırsından dolayı daha fazla acı çekmek istemiyoruz.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında yapılması beklenen görüşmenin tarihi dün netleşti. ErdoğanÖzel görüşmesi 2 Mayıs Perşembe günü öğleden sonra gerçekleşecek. Görüşmenin Külliye'de yapılması bekleniyor.