Bakan Yerlikaya’dan şehit askerler için başsağlığı

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından "Milletimizin başı sağ olsun" ifadesiyle paylaştığı mesajında, Şırnak'ta düzenlenen operasyon kapsamında Jandarma Uzman Çavuş Ertaş ile Jandarma Astsubay Çavuş Şen'in zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu ağır yaralandığını ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu belirtti.

Şehitlere Allah'tan rahmet, ailelerine, Jandarma Teşkilatına ve Türk milletine baş sağlığı dileyen Yerlikaya, paylaşımında şehitlerin fotoğraflarına da yer verdi.