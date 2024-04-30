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Giriş Tarihi: 30.4.2024 15:23

Kurtaran-2024 tatbikatı Marmaris’te başladı

Her yıl düzenli olarak yapılan Kurtaran-2024 tatbikatı Aksaz Deniz Üs Komutanlığı’nda başladı. Deniz altı kurtarma kabiliyetini arttırmak amacıyla yapılan tatbikatta denizaltının satha çıkamama durumunda nasıl müdahale edileceği uygulamalı olarak öğreniliyor.

Hayrettin ŞAŞMAZ Hayrettin ŞAŞMAZ
Kurtaran-2024 tatbikatı Marmaris’te başladı

Personelin alarm verme, arama yapma ve denizaltı kurtarma protokollerini uygulama becerilerini geliştirmesi hedeflenen, gerçeğe yakın senaryo üzerinden yürütülen tatbikatla birlikte Türk Deniz Kuvvetleri, acil durum prosedürlerini detaylı bir şekilde gözden geçirerek kabiliyetlerini geliştirmiş olacak. Yapılan eğitimler, denizaltı mürettebatının güvenliğini artırmak, arama-kurtarma operasyonlarını koordine etmek ve denizaltı kurtarma sistemlerini etkin bir şekilde kullanabilmek için önemli bir platform sunuyor.

Kurtaran- 2024 tatbikatına, Deniz Kuvvetleri'nden 10 gemi, 3 denizaltı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 3 uçak, 2 helikopter ve bir insansız hava aracının yanı sıra Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları katılıyor.

Kurtaran-2024 tatbikatının basın gününde, kurtarma ekiplerinin yoğun çabalarıyla acil durumlar için yaşam destek paketlerinin dalgıçlar ve uzaktan kumandalı su altı araçları kullanılarak ulaştırılması ve temel dış havalandırma tekniklerine yönelik eğitimler gerçekleştirilecek.

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Kurtaran-2024 tatbikatı Marmaris’te başladı
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