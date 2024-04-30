Son dakika haberi: Sinan Ateş soruşturması tamamlandı

Son dakika haberi: Ankara'nın Çukurambar semtinde 30 Aralık 2022'de Sinan Ateş'in silahla öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada, delillerin araştırılması, dijital materyallerin incelemesi ve soruşturma evresinde şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tutuklu 22 şüphelinin dosyasını ayırdı. Şüphelilerin, 'Tasarlayarak adam öldürme', 'Suça azmettirme' ve 'Suça yardım etme' suçlarından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

17 ŞÜPHELİNİN DOSYASI AYRILDI

Öte yandan Ateş'in ölümüne, Bozkurt'un ise yaralanmasına yönelik haklarında işlem yapılan 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen 17 şüpheli hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenildi.