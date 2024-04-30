Haberler Gündem Haberleri Son dakika haberi: Sinan Ateş soruşturması tamamlandı
Giriş Tarihi: 30.4.2024 16:16 Son Güncelleme: 30.4.2024 16:19

Son dakika haberi: Sinan Ateş soruşturması tamamlandı

Son dakika haberi: Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı eski Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş’in öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 39 şüpheliden tutuklu 22 sanık hakkında ‘Tasarlayarak adam öldürme’, ‘Suça azmettirme’ ve ‘Suça yardım etme’ suçlarından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’ne gönderildi. Tutuksuz 17 sanığın dosyası ise ayrıldı.

Dilhan Dumanoğlu Dilhan Dumanoğlu
Son dakika haberi: Sinan Ateş soruşturması tamamlandı

Son dakika haberi: Ankara'nın Çukurambar semtinde 30 Aralık 2022'de Sinan Ateş'in silahla öldürülmesi, Selman Bozkurt'un ise hayati tehlike geçirecek şekilde yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı.

SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturmada, delillerin araştırılması, dijital materyallerin incelemesi ve soruşturma evresinde şüphelilerin tutuklulukta geçirdikleri süreyi dikkate alarak tutuklu 22 şüphelinin dosyasını ayırdı. Şüphelilerin, 'Tasarlayarak adam öldürme', 'Suça azmettirme' ve 'Suça yardım etme' suçlarından iddianame hazırlandı. Hazırlanan iddianame Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi.

17 ŞÜPHELİNİN DOSYASI AYRILDI

Öte yandan Ateş'in ölümüne, Bozkurt'un ise yaralanmasına yönelik haklarında işlem yapılan 39 kişiden, haklarında yurt dışına çıkış yasağı getirilen 17 şüpheli hakkındaki soruşturmanın ayrı bir dosya üzerinden sürdüğü öğrenildi.

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Son dakika haberi: Sinan Ateş soruşturması tamamlandı
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