Tahir Elçi davasında polisler hakkında beraat talep edildi

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde 9 yıl önce Dört Ayaklı Minare önünde çıkan çatışmada dönemin Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi'nin hayatını kaybetmesine ilişkin davada yeni gelişme yaşandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Elçi'nin ölümüne ilişkin polis memurları S.T., F.T. ve M.S. hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan her biri hakkında 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. 10'uncu Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam eden davayla ilgi Cumhuriyet Savcısı mahkemeye mütalaasını sundu.Savcı mütalaasında, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan keşif işlemi neticesinde hazırlanan bilirkişi raporunda da belirtilen tespitlerle aynı yönde olarak, Elçi'nin ölümüne neden olan atışın, hangi silahtan gerçekleştiğinin tıbben ve fiziken mümkün olmadığını ifade etti. Mütalaada olay yeri civarından temin edilen görüntülerin incelendiğine ve Elçi'nin vurulma anını gösteren herhangi bir görüntü kaydına ulaşılamadığına da yer verildi. Savcı mütalaasında, davada 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan tutuksuz yargılanan üç polis memuru hakkında beraat istedi. Mahkeme 12 Haziran'a ertelendi.