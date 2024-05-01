Hatay şehidini gözyaşlarıyla uğurladı

Şırnak'ın Gabar Dağı Güleşli köyü bölgesinde operasyon kapsamında icra edilen motorlu intikal esnasında Kobra aracının devrilmesi sonucu meydana gelen kazada, 27 yaşındaki Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş şehit olmuştu. Şırnak'ta düzenlenen askeri törenin ardından şehit Ertaş'ın ay yıldızlı bayrağa sarılı tabutu Hatay'a getirildi. Cenaze namazı öncesi helallik alınması için baba ocağına götürülen Ertaş'ın tabutuna sarılan ailesi gözyaşlarına boğuldu.

Daha sonra cenaze namazının kılınacağı Payas Asri Mezarlığı Camisi'nde getirilen şehit Jandarma Uzman Çavuş Ensar Enes Ertaş'ın cenazesi burada tekbirlerle karşılandı. Şehidin şehidin babası Tahir ve annesi Şule Ertaş gözyaşlarına hakim olamazken, şehidin cenazesi öğlen namazının ardından kılınan cenaze namazının ardından ediler dualar arasında toprağa verildi.

Şehidin cenaze törenine Hatay Valisi Mustafa Masatlı, Milletvekili Abdulkadir Özel, Payas Kaymakamı Kürşad Karaca, Dörtyol Kaymakamı Ümit Altay, Payas Belediye Başkanı Bekir Altan, il protokolü ve vatandaşlar katıldı.