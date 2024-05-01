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Giriş Tarihi: 1.5.2024 09:16

İzmir'de yasa dışı silah çetesi çökertildi: 13 gözaltı

İzmir polisi yasa dışı silah ticareti ve imalatını yapan şebekeyi düzenlediği operasyonla çökertti. Hava destekli operasyonda 13 çete üyesi yakalanarak gözaltına alındı.

Ceyhan TORLAK Ceyhan TORLAK
İzmir’de yasa dışı silah çetesi çökertildi: 13 gözaltı

Kınık Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Aliağa Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticareti ve imalatı yapan çeteye yönelik çalışma başlattı.

Hava destekli gerçekleştirilen operasyonda belirlenen adreslere baskın düzenleyen ekipler, gözaltı kararı verilen 14 şebeke üyesinden 13'ünü yakalamayı başardı.

Adreslerde yapılan aramalarda 11 tabanca, 1 otomatik tüfek, çok sayıda silah parçası, bir miktar uyuşturucu ve 190 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Polis, firari çete üyesinin yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

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İzmir'de yasa dışı silah çetesi çökertildi: 13 gözaltı
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