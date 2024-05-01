Sahte alışveriş siteleriyle 3 milyonluk vurgun yapan çete çökertildi

Nevşehir Cumhuriyet Başsavcılığı ve Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, dolandırıcılık ihbarı üzerine harekete geçerek çalışma başlattı. Yaklaşık 3 ay projeli çalışma kapsamında vatandaşları sahte alışveriş siteleriyle dolandıran çete yakalandı.

SAHTE 'GÜVENLİ ÖDEME" İLE PARA ALDILAR

Şüphelilerin sosyal medyada yer alan ikinci el ürün satış ilanları ve alışveriş sitelerinin sahtelerini yaptıkları tespit edildi.

Sahte 'güvenli ödeme' siteleri kullanarak 350 kişiyi 3 milyon lira dolandıran 34 şüpheliye 11 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

DOLANDIRICILIKTA KULLANILAN DİJİTALLER BULUNDU

Polis ekipleri tarafından 27 şüpheli yakalanarak gözaltında alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dolandırıcılık faaliyetlerinde kullanılan 34 cep telefonu, 38 sim kart, 5 SD kart, 3 laptop ile çok sayıda dijital materyale ve 1 kurusıkı silaha ele konuldu. 7 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.