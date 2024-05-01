Son dakika: 1 Mayıs’ta 226 kişi gözaltına alındı, 28 güvenlik görevlisi hafif yaralandı

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki provokatif eylemler nedeniyle ülke genelinde 226 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya, olaylarda 28 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını da açıkladı.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde ülkemiz genelinde siyasi partiler, sendikalar ve sivil toplum kuruluşları tarafından 7️⃣8️⃣ ilimizde toplam 2️⃣1️⃣0️⃣ etkinlik düzenlendi.— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) May 1, 2024
Miting, yürüyüş, basın açıklaması ve çelenk koyma gibi etkinliklere yaklaşık 2️⃣4️⃣1️⃣. 0️⃣0️⃣0️⃣ kişi katıldı.…