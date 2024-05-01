Haberler Gündem Haberleri Son dakika: 1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı, 28 güvenlik görevlisi hafif yaralandı
Giriş Tarihi: 1.5.2024 19:24 Son Güncelleme: 1.5.2024 19:28

Son dakika: 1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı, 28 güvenlik görevlisi hafif yaralandı

Son dakika...İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki provokatif eylemler nedeniyle ülke genelinde 226 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya, olaylarda 28 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını da açıkladı.

Son dakika: 1 Mayıs’ta 226 kişi gözaltına alındı, 28 güvenlik görevlisi hafif yaralandı

Son dakika... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki provokatif eylemler nedeniyle ülke genelinde 226 kişinin gözaltına alındığını belirtti. Yerlikaya, olaylarda 28 güvenlik görevlisinin hafif şekilde yaralandığını da açıkladı.

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Son dakika: 1 Mayıs'ta 226 kişi gözaltına alındı, 28 güvenlik görevlisi hafif yaralandı
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