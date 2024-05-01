Yenidoğan vurgununda 14 tutuklama

İstanbul'da Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında, F.S. ve İ.G. adlı iki doktorun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaşmış oldukları özel hastanelerin yenidoğan yoğun bakım ünitelerine sevk etmeleri karşılığında haksız kazanç elde ettikleri belirlendi. İstanbul ve Tekirdağ'da şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 40 kişi gözaltına alındı.

ÖZEL HASTANELERE HAKSIZ KAZANÇ

Soruşturma kapsamında F.S. ve İ.G. adlı doktorlar ile irtibatlı oldukları 112 Çağrı Merkezi çalışanları ve özel hastanelerin yöneticilerinin birlikte hareket ettiği kaydedildi. Özel hastanelerdeki yenidoğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmesi karşılığında yüklü miktarda para aldıkları belirtildi. Her bebek için SGK Başkanlığı'nca özel hastaneye günlük 8 bin TL ödeme yapıldığı ve özel hastanelerin parayı alabilmek için bebekleri iyileşmiş olsalar dahi SGK'nın ödeme yaptığı maksimum süre boyunca yoğun bakımda tuttuğu tespit edildi. Öte yandan soruşturma kapsamında, yoğun bakım ünitelerinde 7/24 zorunlu doktor masrafından kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, kayıtlarda hastanedeymiş gibi gösterilen doktorların ise HTS kayıtlarına göre hastanede olmadıkları da belirlendi. Ayrıca hasta yakınlarının doktorlarla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttığı da ifade edildi.

14 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Soruşturma kapsamında 40 şüpheliden 1'inin emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edilen 39 şüpheliden 5'i savcılık sorgularının ardından serbest bırakıldı. Diğer 34 şüphelinin ise 14'ü savcılık sorgularının ardından sevk edildikleri Sulh Ceza Hâkimliği'nce tutuklanarak cezaevine gönderilirken 20 şüpheli de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.