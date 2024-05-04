Mağazadan hırsızlık yaparken yakalanan kadın: “Çalmadım, orası amcamın dükkanı”

Adana'da 38 yaşındaki Özlem D., 2 gün önce bir giyim mağazasının camını kaldırım taşıyla kırarak içeri girdi. İş yeri sahibi, Özlem D.'nin içeride kıyafet çaldığını ileri sürerek durumu polise bildirdi. Ekipler, tarafından güçlükle mağazadan çıkarılan şüpheli kadın gözaltına alındı. Hırsızlık, yağma gibi suçlardan 19 kaydı bulunan Özlem D., sorgusunda suçlamaları kabul etmedi. Adliyeye sevk edilen şüpheli kadın kendini görüntüleyen gazetecilere, "Hırsızlık yapmadım. Boşuna gözaltına alındım. Orası benim amcamın dükkanı" dedi ve tutuklandı.

CAMI KIRARAK İÇERİ GİRDİ

Olay, 2 Mayıs'ta merkez Seyhan ilçesi İbo Osman Caddesi'nde meydana geldi. Giyim mağazasının sahibi, sabah iş yerine geldiğinde kapı camının kaldırım taşıyla kırılmış halde olduğunu, içeride de yaralı bir kadının kıyafet çaldığını gördü. Polisi arayan iş yeri sahibi, kadından dışarı çıkmasını istedi. Kadın, olumsuz cevap vererek iş yerinde dolaşmaya devam etti. İş yeri sahibi, bu sırada cep telefonuyla kırık camı ve yere dökülen kanları görüntüledi.

SİGARAYI ELİNDEN BIRAKMADI

İhbar üzerine Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı devriye ekipleri, olay yerine gelerek şüpheli Özlem D.'den dışarı çıkmasını istedi. Tüm ikna çabalarına karşın çıkmayı reddeden şüpheli kadın, yere yatarak polis ekiplerine direndi. Polisin gözaltına aldığı şüphelinin, elindeki sigarayı bir an olsun bırakmayıp, içmeye devam ettiği görüldü. Polis merkezine götürülen şüphelinin, 'hırsızlık', 'yağma' ve 'gasp' gibi suçlardan 19 kaydının olduğu belirlendi.

SUÇLAMALARI KABUL ETMEDİ

Tedavisinin ardından polis merkezine götürülen Özlem D., ifadesinde, hırsızlık yapmadığını öne sürdü. Sağlık kontrolü için Adana Adli Tıp Birimi'ne getirilen şüpheli, kendini görüntüleyen gazetecilere, "Ben hırsızlık yapmadım. Boşuna gözaltına alındım. Orası benim amcamın dükkanı" dedi. Şüpheli, burada da polis aracına bindirilirken, ekiplere zor anlar yaşattı. Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.