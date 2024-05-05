‘Ayakkabı profesörü’nden Cumhur İttifakı liderlerine hediye

Malatya'da 'ayakkabı profesörü' olarak tanınan Mehmet Ceyhan, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Lideri Devlet Bahçeli'ye özel olarak ayakkabı üretti. 'Ayakkabı profesörü' olarak marka tescilleten Ceylan, "Ayakkabılarım hakiki deriden ve yumuşaktır. El emeği göz nuru olan bu ayakkabılarımızı bizzat Ankara'da kendilerine teslim etmek istiyorum" diye konuştu.Erdoğan ve Bahçeli'nin ayakkabı numaralarını katıldıkları programlarda öğrendiğini söyleyen Ceylan "Deprem sonrası Cumhurbaşkanımız özellikle bu bölgeye çok destek oldu. Halen de desteklerini sürdürüyor. Depremzede esnaf olarak Cumhur İttifakı liderleri Erdoğan ve Bahçeli'ye böyle bir hediye takdim etmek istedim" dedi. Öte yandan Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye "Türk dünyasına hizmetleri ve Türk milli ülküsüne katkıları" dolayısıyla 'Ahmed Cevad Onur Madalyası' takdim edildi.