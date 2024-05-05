Makam şoförlerini çöpçü, kadın personeli içkili tesise garson yaptı

Muğla'da, 31 Mart Yerel Seçimlerinde Köyceğiz Belediye Başkanı olan CHP'li Ali Erdoğan, 2014-2024 arası belediye başkanı olan AK Partili Kamil Ceylan'ın iki makam şoförünü çöp toplayıcısı yaptı. Bununla da yetinmeyen Erdoğan, Emlak İstimlak Müdürlüğü'nde görev yapan ve evli olan 4 kadın personeli, belediyenin içkili tesisinde garson olarak görevlendirdi.İzmir'in Dikili ilçesinin CHP'li Belediye Başkanı Adil Kırgız, Jeotermal A.Ş.'de görevli 16 personelin işine hiçbir gerekçe göstermeden son verdi. Çalışanlar işten çıkarıldıklarını SGK'dan gelen mesajla öğrendi.