AK Partili Atmaca’dan İzmir Büyükşehir’e kentsel dönüşüm tepkisi: Terzi söküğünü dikememiş, hatta elbise parçalanmış

İzmir Büyükşehir Belediyesi çatısı altında 117 yıldır dar gelirli vatandaşlara sağlık hizmeti sunan Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'nin ek hizmet binası 30 Ekim 2020'de meydana gelen İzmir depreminde ağır hasar aldı. Bunun üzerine bina boşaltıldı. Çürük binanın yerine yenisi yapılması için çalışma başlatıldı.
3 MAYIS'TAKİ İHALEYE TEKLİF VEREN OLMADI
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin 3 Mayıs'ta çıktığı ek hizmet binası yapım işi ihalesine hiçbir firma teklif vermeyince ihale iptal oldu. Belediyenin, Sağlık Bakanlığı'ndan aldığı iznin 1 Ağustos'ta dolacak olması, 117 yıllık kurumu kapanma tehlikesi ile karşı karşıya bıraktı.
HASTANE BİNALARI KAÇAKMIŞ
İstifalar bu güne kadar kamuoyundan sır gibi saklanan gerçeği de gözler önüne serdi. Yıllardır İzmirlilere sağlık hizmeti sunan Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'nin tarihi binası hariç diğer tüm blokların kaçak olduğu ortaya çıktı. Başhekim Uçar, kurum içi Whatsapp grubundan meslektaşlarına hitaben yaptığı paylaşımda ruhsatsız binaları ruhsatlandırmak ve ek bina ihalesine çıkabilmek için yaşanan zorlu süreç hakkında bilgi verdi.
Paylaşımında, "Tüm gayretimiz 117 yaşına ayak basan Eşrefpaşa Hastanemizin güçlenerek yaşaması içindi" diyen Uçar'ın eski bina hariç Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ndeki diğer tüm blokların ruhsatsız ve kaçak olduğunu ifade etmesi kent gündemine bomba gibi düştü. Haberimizin ardından istifa eden başhekim ve yardımcıları Başkan Tugay'ın devreye girmesi ile istifalarını geri aldı.
HABERİMİZ SES GETİRDİ
İzmirliler, Büyükşehir Belediyesi eli ile Eşrefpaşa Hastanesinde yaşanan sağlık skandalını SABAH'ın manşetine taşıdığı haberle öğrendi. Haber kentte büyük ses getirdi.
HABERİ OKUYUNCA GÖZLERİME İNANAMADIM
Sosyal medya hesabından SABAH Gazetesi'nin internet sitesinde çıkan haberin linkini paylaşan AK Partili İzmir Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi Uğur İnan Atmaca, belediye yönetimini sert bir dille eleştirdi.
Açıklamasında "Haberi okuyunca gözlerime inanamadım!" diyen Atmaca: "İZBB Eşrefpaşa Hastenesi'nin ruhsatsız kaçak binalarda hizmet vermesine mi şaşıralım, vatandaşın ve çalışanların can güvenliğinin hiçe sayılmasına mı tepki verelim bilemedim. Asli görevi kaçak yapıyla mücadele etmek olan bir kurumun, kendi hastane binasının ruhsatsız olması akıllara zarar bir durum. Terzi söküğünü dikememiş, hatta elbise parçalanmış! Gel de İZBB'den kentsel dönüşüm hamlesi bekle! Konak Meydanı'ndaki hizmet binasını dahi yenileyemeyen, fuardaki hollerde adeta göçebe belediyeciliğine mahkum edilen, 15 yıldır sadece 1150 bağımsız bölüm üretebilen İZBB artık bu makus talihini yenmelidir. Sayın Dr. Cemil Tugay, İzmir için çanlar çalıyor, deprem kapıda, uzmanlar 7 ve üzeri deprem üretecek tuzla ve diğer aktif fayların periyodunun iki bin yıl olduğunu ve bu sürenin dolduğunu söylüyorlar.İzmir için kaybedecek 1 dakika dahi yok! İzmir'in kentsel dönüşüm strateji belgesini hazırlamak zorundayız. Gündelik rutin işlerin dışında bütün mesainizi kentsel dönüşüme harcamak zorundasınız. Bu sizin en önemli sınavınız. Unutmayın deprem öldürmez, çürük binalar öldürür." İfadelerine yer verdi. Atmaca'nın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi. Paylaşımın altına yorum yapan çok sayıda İzmirli, Başkan Tugay'dan kentsel dönüşüm çalışmalarına hız vermesini istedi.