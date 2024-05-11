AK Partili Atmaca’dan İzmir Büyükşehir’e kentsel dönüşüm tepkisi: Terzi söküğünü dikememiş, hatta elbise parçalanmış

HASTANE BİNALARI KAÇAKMIŞ

İstifalar bu güne kadar kamuoyundan sır gibi saklanan gerçeği de gözler önüne serdi. Yıllardır İzmirlilere sağlık hizmeti sunan Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'nin tarihi binası hariç diğer tüm blokların kaçak olduğu ortaya çıktı. Başhekim Uçar, kurum içi Whatsapp grubundan meslektaşlarına hitaben yaptığı paylaşımda ruhsatsız binaları ruhsatlandırmak ve ek bina ihalesine çıkabilmek için yaşanan zorlu süreç hakkında bilgi verdi.

Paylaşımında, "Tüm gayretimiz 117 yaşına ayak basan Eşrefpaşa Hastanemizin güçlenerek yaşaması içindi" diyen Uçar'ın eski bina hariç Eşrefpaşa Belediye Hastanesi'ndeki diğer tüm blokların ruhsatsız ve kaçak olduğunu ifade etmesi kent gündemine bomba gibi düştü. Haberimizin ardından istifa eden başhekim ve yardımcıları Başkan Tugay'ın devreye girmesi ile istifalarını geri aldı.