AK Partili kadınlar Filistinli anneler için buluştu

TOKAT, Kastamonu, Amasya, Çorum, İzmir, Çankırı ve birçok şehirde AK Parti Kadın Kolları Başkanlığınca, yaşam hakları elinden alınan Gazzeli anneler için basın açıklaması gerçekleştirildi. Açıklamalarda "Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin raporuna göre Gazze'de 9 bin kadın hayatını kaybetti. Günde ortalama 63 kadın hâlâ canından oluyor ve bunların 37'si ise anne. Filistin'de sağlık sisteminin çökmesi nedeniyle yaklaşık 60 bin hamile kadın risk altında. Her gün 180 anne ölümle burun buruna gelerek doğum yapmak zorunda kalıyor" denildi. AK Parti İstanbul Kadın Kolları Başkanlığı'nca da 12 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla anlamlı bir etkinliğe imza attı. Arnavutköy'de bulunan ormanlık alana fidan diken kadınlar, Gazze'de şehit olan kadın ve çocukların yaşadıkları zulme dikkat çekti./ SABAH