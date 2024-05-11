Bakan Göktaş: Anneler için en iyisini yapma gayretimizi sürdüreceğiz

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen annelerle bir araya geldiklerini belirtti. Göktaş, "Sosyal hizmet modellerimizden faydalanan şehit ve gazi anneleri, engelli çocuk sahibi anneler, koruyucu anneler, şehit eşi ve yaşlı annelerimizle Anneler Günü vesilesiyle buluştuk. Anneliğin biyolojik bir olgudan öte sevgiyi, şefkati ve fedakarlığı en üst seviyede yaşatan bir gönül makamı olduğuna inanıyoruz. Hayatın her alanında bizlere ilham kaynağı olan bu yüce makama duyduğumuz hürmetle, onlar için en iyisini yapma gayretimizi sürdüreceğiz. Bu vesileyle başta savaşın gölgesinde mücadele verenler olmak üzere bütün annelere ve yüreğinde anne şefkati taşıyan tüm kadınlara sevgi ve muhabbetlerimi iletiyorum" dedi.