Bakan Güler duyurdu: TCG Anadolu’ya İHA ile harekat yeteneği kazandırılacak

"MÜTTEFİK ÜLKELER DONANMAMIZDAN ÖVGÜYLE SÖZ EDİYOR"

Güler, burada yaptığı konuşmada, tatbikatla deniz kuvvetleri ve bağlısı komutanlıkların, harekat sevk ve idare etkinliğinin değerlendirilerek karargah personeli ve tatbikata katılan unsurların çok tehditli ortamda muhakeme öngörü ve karar verme yeteneklerinin geliştirildiğini, hava ve deniz kuvvetleri unsurları arasında müşterek çalışabilirlik usullerinin denenmesinin amaçlandığını belirtti.

Denizkurdu Tatbikatı'nda, Deniz Kuvvetlerinin sergilediği üstün performansı, kuvvetler arasındaki yüksek işbirliğini, koordinasyonu, sürekli geliştirilen yerli ve milli savunma sanayinin ürettiği sistemlerin etkinliği ile personelin bu sistemleri kullanma maharetini büyük bir memnuniyetle izlediklerini aktaran Güler, şunları söyledi:

"Bu tatbikata, Deniz Kuvvetlerimizin en büyük platformu olan TCG Anadolu ve Atmaca güdümlü mermimiz ile teçhiz edilmiş en yeni platformumuz TCG İstanbul fırkateynimiz de katıldı. TCG Anadolu'nun komuta kontrol ve amfibi harekat performansını gururla izledik. TCG Anadolu'ya, çok yakın zamanda insansız hava araçları ile harekat icra etme yeteneğini de kazandıracağız. Bu faaliyetten alınacak dersler çerçevesinde, önümüzdeki tatbikatların da aynı şekilde başarıyla gerçekleştirileceğine yürekten inanıyorum. Burada ayrıca bir hususu da bilhassa vurgulamak istiyorum. Dost ve müttefik ülke temsilcilerinin, bu gibi tatbikatlarda donanmamızın başarılarından ve sahip olduğu üstün niteliklerden övgüyle söz etmeleri de bizim için ayrıca gurur verici."

Güler, tatbikatın tüm planlama ve icra safhalarında büyük bir özveriyle görev yapan personele teşekkür etti.