Haberler Gündem Haberleri Emine Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı: Filistinli annelerin feryadını unutmadık
Giriş Tarihi: 11.5.2024 10:43

Emine Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı: Filistinli annelerin feryadını unutmadık

Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan Anneler Günü vesilesiyle sosyal medya hesabından mesaj yayınladı.

Muhammed UZUN Muhammed UZUN
Emine Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı: Filistinli annelerin feryadını unutmadık

Emine Erdoğan şunları yazdı: Annelerin kalbinin evrensel bir ritmi vardır. Tüm acılar, sevinçler ve felaketler karşısında aynı duyguları paylaşırlar. Onların nezdinde gözyaşının, kahkahanın, doğumun ya da ölümün tercümana ihtiyacı yoktur. Anneler Günü münasebetiyle kahraman annelerimizi Milletin Evinde ağırlamaktan büyük bir memnuniyet duydum.

ANNE SEVGİSİ HER ŞEYİ AŞAR

Hikâyeleriyle annelik ruhunun ne kadar güçlü ve sınırsız olduğuna bir kez daha şahit olduk. Zulüm ve esaret altında, çocukları için direnen, cesaret timsali Filistinli annelerin feryadını ise bir an olsun unutmadık. Savaşın acı yüzünü derinden hisseden tüm anneleri hürmetle anıyor, anne sevgisinin bütün kötülüklere üstün geldiği bir gelecek diliyorum.

ARKADAŞINA GÖNDER
Emine Erdoğan’dan Anneler Günü mesajı: Filistinli annelerin feryadını unutmadık
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA