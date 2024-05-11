Külliye’de cumhur zirvesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yle Külliye'de görüştü. Görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Erdoğan, 31 Mart seçimlerinden sonra ilk kez 29 Nisan'da Bahçeli ile görüşmüştü. Erdoğan, seçimden sonra ikinci kez Bahçeli ile bir araya gelmiş oldu. Görüşmede, terörle mücadele başta olmak üzere yeni anayasa çalışmaları ve ekonomi konularının gündeme geldiği belirtildi. Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde bazı bölgeleri güvenli hale getirmesi ve terör örgütü PKK ile mücadelede yol haritasına dair fikir alışverişinde bulunulduğu kaydedilen görüşmede, ekonomide atılan adımlar, yılın ikinci döneminde hedeflenen enflasyonun tutturulabilmesi, dar gelirli ve emeklinin alım güçlerinin yükseltilebilmesi konularının da değerlendirildiği ifade ediliyor. Görüşmede, yeni anayasa sürecinin de ele alındığı, anayasa yapımı konusunda hangi teknik ve yöntemin belirleneceğinin görüşüldüğü de kaydediliyor.