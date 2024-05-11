Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
Giriş Tarihi: 11.5.2024 11:40

SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı teröristin SİHA ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri PKK terör örgütüne peş peşe darbeler indirmeye devam ediyor. MSB son olarak 2 teröristin daha etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ara, Bul, Yok Et! Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist, SİHA ile etkisiz hâle getirildi. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, bölgede en son terörist etkisiz hâle getirilinceye kadar operasyonlarına azim ve kararlılıkla devam edecek.

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SON DAKİKA | MSB duyurdu! 2 terörist etkisiz hale getirildi
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