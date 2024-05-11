Terör inleri imha edildi

Jandarma Genel Komutanlığı koordinesinde; PKK'ya yönelik olarak 11 ilde 481 tim 6 bin 195 jandarma personeli ve J-SİHA ile ATAK helikopterlerinin desteğiyle operasyon düzenlendi. Operasyonlarda; 100 adet EYP ve düzeneği, 495 kilo patlayıcı madde, bin 660 adet kapsüle duyarlı patlayıcı, 54 adet havan mühimmatı, RPG-7 roketatar, makineli tüfek, 26 adet RPG-7 roketatar mühimmatı ve sevk fişeği, 2 adet kara mayını, 2 adet antitank mühimmatı, 3 adet bombaatar mühimmatı, RPG-7 anti-personel mühimmatı, 8 adet AK-47 piyade tüfeği, 2 adet uzun namlulu tüfek, 9 adet el bombası, 82 adet elektronik ve mekanik fünye, 3 bin 126 adet çeşitli çapta ve ebatta mühimmat ele geçirildi.