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Giriş Tarihi: 12.5.2024 17:01

Adana ve Hatay’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün sarı kodlu uyarı verdiği kentler arasında yer alan Adana ve Hatay’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Adana’da bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda kaldı. Hatay’ın Antakya ilçesinde de şiddetli yağış nedeniyle yollar göle döndü.

MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
Adana ve Hatay’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi

Adana'da sağanak nedeniyle bazı ev ve iş yerlerini su bastı, araçlar yolda mahsur kaldı. Kent merkezinde öğle saatlerinde başlayan sağanak, günlük hayatı olumsuz etkiledi. Su birikintilerinin oluştuğu bazı cadde ve sokaklarda araçlar mahsur kaldı. Sağanak nedeniyle Seyhan ilçesindeki Alparslan Türkeş, Türkmenbaşı ve Ali Bozdoğanoğlu bulvarları ile Kıyıboyu Caddesi'nde sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nda da trafikte aksama yaşandı. Yağışla birçok ev ve iş yerinde su baskını meydana geldi, ağaçlar devrildi. Hatay'ın Antakya ilçesinde sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda ulaşım aksadı.

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Adana ve Hatay’da şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi
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