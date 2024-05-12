Anneler Günü’nde şehitliklerde hüzün

Evlatlarını terörle mücadele için şehit veren şehit anneleri Anneler Günü'nde çocuklarının mezarlarına gitti. Türkiye'nin bölünmez bütünlüğünü tesis etmek için evlatlarını şehit veren anneler, çocuklarının mezarlarını suladı. Fotoğraflarını öptü. Kabirleri başında dua etti. Çocukların annelerine hediye aldığı bugünde şehit anneleri, Edirnekapı Şehitliği'nde duygusal anlar yaşadı.

"YÜREĞİMİZİ DAĞLADI"

Jandarma er olarak Tunceli'de vatani görevi yaparken terhisine 1 ay kala oğlu Ahmet Üvenç'i şehit veren Pembe Üvenç, Anneler Günü'nde oğlunun mezarını ziyaret ederek dua etti. Pembe Üvenç, "Oğlum gelmesine 1 hafta kala Tunceli'de şehit oldu. Oğlum 20 yaşında şehit oldu. Sabaha kadar ağladım buraya geldim. Ölümü yüreğimi dağladı. Sürekli geliyorum. Yalnız bırakmıyorum" dedi.

"ŞEHİTLİK İKİNCİ EVİMİZ OLDU"

Isparta Dağ Komando Tugayı'nda eğitimdeyken şehit düşen üsteğmen Emre Ercan'ın annesi Nimet ile babası Nurettin Ercan da çocuklarını Anneler Günü'nde yalnız bırakmadı. Yaşananların çok zor olduğunu ve sürekli oğlunun mezarını ziyaret ettiklerini söyleyen anne Nimet Ercan, "Bizim için çok zor. Biz sürekli buradayız. Burası bizim ikinci evimiz oldu. İçimiz buruk, üzgünüz" diye konuştu.

ŞEHİT ANNELERİNİ YALNIZ BIRAKMADILAR

Anneler Günü'nde şehit annelerini yalnız bırakmayan Trabzon Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Filiz Aktaş ve kadın kolları üyeleri, şehit ailelerini ve anneleri yalnız bırakmadı. Anneler Günü sebebiyle Edirnekapı Şehitliği'ne geldiklerini aktaran Filiz Aktaş, "Bütün şehitlerimiz bizim evladımızdır. Bugün Anneler Günü'nü onlarla beraber geçirmek istedik. Şehit anneleri, şehitlerimizin bizlere emanetidir." dedi.

ÇOCUKLARININ ŞEHİTLİK YIL DÖNÜMÜNDE KURAN OKUTTULAR

Çocukları Enes Koç'u Şanlıurfa'da şehit veren Emine ve Nurettin Koç çifti, çocuklarının şehitlik yıl dönümü sebebiyle Edirnekapı Şehitliği'nde tüm şehitler için Kuran-ı Kerim okuttu. Oğlunun şehit olmasıyla ilgili konuşan anne Emine Koç, "Oğlumun eksikliğini her zaman hissediyorum. Oğlumun şehadet haberi geldiğinde nasıl canım yandıysa halen daha ilk gün ki gibi canım yanıyor. Oğlum şehit oldu bize bu gururu ve onur bıraktı. Enes sürekli bizimle şehitler ölmez onlar diridir ancak biz göremeyiz" açıklamasında bulundu.