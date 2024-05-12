Çiçekçilerden CHP yasağına sert tepki…

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in belediye başkanlarının düğün, cenaze açılış gibi etkinliklere çiçek göndermelerini yasaklaması, İzmirli çiçekçileri kızdırdı. İzmir Çiçekçiler Odası, CHP Genel Merkezine kınama yazısı gönderdi. SABAH'a konuşan Oda başkanı Kazım Kış, 'Biz doğaya zarar vermiyoruz. Satış için özel çiçek üretiyoruz. Zaman, emek veriyor, masrafları üstleniyor, ürettiğimiz ürünleri satıyoruz. Bizim hayvancılık yapan, enginar-lahana eken çiftçiden, sandalye üreten mobilyacıdan, ayakkabı imal eden işletmelerden ne farkımız var ? İstihdam yaratıyor, devlete vergimizi veriyoruz. Bu tür yaklaşımlar hem işlerimizi olumsuz etkiliyor hem de manevi açıdan bizi üzüyor' dedi. Kış, Özel'den açıklama beklediklerini söyledi.

EKONOMİYE KATKI SAĞLIYORUZ

Tarladaki üreticisinden şehirdeki satıcısına kadar milyonlarca insanın bu sektörden geçindiğini hatırlatan Kış, 'Dünyada verilebilecek en güzel hediye çiçektir. Bizler de çiçek yetiştirmeyi ve satmayı meslek edinen, bu işten ailelerini geçindiren, evlatlarını okutan, zor şartlar altında hem kendi çevresine hem de yaşadığı kentin ekonomisine katma değer sağlayan esnaflarız. Sanki yasa dışı bir iş yapıyormuş gibi bu tür yaklaşımların sergilenmesi, mesleğimizin hedef gösterilmesi bizi derinden üzüyor. Hele ki emekçinin ve esnafın yanında olması gereken bir partinin genel başkanının bu tavrı kabul edilemez' diye konuştu.

ÖZEL'DEN AÇIKLAMA BEKLİYORUZ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'den kamuoyuna yanlışını düzeltecek bir açıklama yapmasını beklediklerini de kaydeden İzmir Çiçekçiler Odası Başkanı Kazım Kış sözlerini şöyle sürdürdü: 'İzmir'de yaklaşık bin civarı çiçekçi esnafı var. Çiçek yetiştirmek de, nakliyesi de satması da çok zor iştir. Bunun firesi var, ilacı var, gübresi var. Kirası, vergisi, kendisinin ve çalışanının sosyal güvenlik primi var. Enflasyonun her türlü maliyet giderlerini artırdığı bu zor şartlar altında faaliyet gösteren ve bulunduğu kente kazanım sağlayan çiçekçilere destek verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Özel'in bu sözleri benzer yaklaşımlara örnek olacağı için bir an önce düzeltilmelidir." diye konuştu.